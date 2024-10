Même si l'on commence à être habitués, utilisateurs comme créateurs, aux cyberattaques et autres fuites de données des sites et applications que nous utilisons au quotidien, le cas d'Internet Archive a de quoi surprendre. Le site est une organisation à but non lucratif et œuvre à la préservation de notre patrimoine numérique, à la manière d'une bibliothèque. Tenter de le faire tomber, c'est attaquer d'une certaine manière notre mémoire collective.