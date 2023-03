Pourquoi l'Internet Wayback Machine est poursuivie pour violation de droits d'auteur...

Lundi, les avocats de la bibliothèque ont rappelé que le projet de cette dernière était « non commercial », et que ce service était à considérer comme compatible avec ce que l'on appelle le fair use (usage raisonnable), une doctrine bien américaine qui prévoit certaines exceptions au régime traditionnel de propriété intellectuelle, sous laquelle on pourrait englober la pratique du prêt numérique, comme on tolère celle du prêt en bibliothèque. Ce sera au juge d'en décider. Un indice tout de même : lors de l'audience, il a été rappelé que la copie intégrale d'un livre n'était généralement pas couverte par la doctrine précitée du fair use. Le tribunal devra notamment trancher sur la question du potentiel manque à gagner pour les éditeurs. Une condamnation à une lourde peine financière pourrait menacer l'avenir d'Internet Archive.