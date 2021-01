Soupçonné d'avoir surévalué le prix de nombreux e-books, Amazon est poursuivi en justice

En cherchant des prix plus intéressants ailleurs que sur Amazon, les consommateurs observaient des prix uniformes et anticoncurrentiels sur Internet. « Le comportement d'Amazon est étonnamment effronté, en particulier à la lumière des litiges passés et des récentes actions gouvernementales aux États-Unis et à l'étranger » explique l'avocat américain Steve Berman, qui fait évidemment référence à l'affaire Apple.