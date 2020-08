Une décision de justice américaine déclare Amazon responsable des produits vendus via sa Marketplace

Amazon et le Marketplace, une longue histoire de désammour et d'interdépendance. Grâce au magasin « parallèle » du géant du e-commerce, de plus petites entreprises peuvent accéder au gigantesque portefeuille de clients des sites Amazon. Cela permet aussi à Amazon d'étendre ses profits, puisque les ventes de produits de vendeurs tiers « représentent approximativement 60 % » de l'ensemble des ventes de l'entreprise, comme le soulignait Jeff Bezos lui-même en juillet dernier.