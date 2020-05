Amazon souhaite prolonger la fermeture de ses entrepôts jusqu'au 13 mai inclus

Les six centres de distribution d'Amazon, fermés depuis le 16 avril, pourraient rester portes closes jusqu'au mercredi 13 mai inclus, après l'annonce d'Amazon de ce jeudi 7 mai d'informer et de consulter le comité social et économique central de l'entreprise le lendemain, vendredi 8 mai, "pour évoquer le projet de prolongation de la suspension des opérations" des entrepôts.