Amazon : la cour d’appel de Versailles confirme la condamnation de la firme

La cour d'appel énonce clairement la liste des produits autorisés à la livraison sur Amazon

Mais également pour les TPE et PME françaises qui comptent sur Amazon pour développer leur activité. — AmazonNewsFR (@AmazonNewsFR) April 24, 2020

La décision de la cour d'appel de Versailles étant très attendue : par Amazon d'abord mais aussi par les syndicats, les salariés et les clients du e-commerçant. Celle-ci a confirmé, le 24 avril après délibéré de l'audience du 21 avril, le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 14 avril dernier. Amazon France Logistique devra - encore - restreindre l'activité de ses centres de distribution. Les détails.Vendredi, la cour d'appel de Versailles a donc confirmé l'ordonnance rendue 10 jours plus tôt qui ordonnait à Amazon de procéder à l'évaluation des risques professionnels encourus du fait de l'épidémie de coronavirus sur l'ensemble de ses entrepôts, comme le prévoit le code du travail. L' arrêt d'appel donne également 48 heures à Amazon (suivant la notification de la décision) pour «».Ainsi, Amazon peut maintenir le traitement des commandes passées dans les catégories et rubriques «», «», «», «», «», «», et « Épicerie, Boissons et Entretien ». Telle est donc l'interprétation de la cour d'appel s'agissant des produits dits essentiels pour les consommateurs.Au-delà du délai de 48 heures pour la mise en œuvre des mesures énoncées dans l'arrêt, le e-commerçant encoure, sous astreinte, une amende de 100 000 euros pour toute infraction constatée à l'arrêt. On note donc, tout de même, malgré la confirmation de l'esprit du jugement de première instance, que l'arrêt d'appel est un peu plus souple pour Amazon, et un peu moins restrictif., a réagi l'entreprise.