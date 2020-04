Amazon : vous êtes une majorité à soutenir le e-commerçant, partiellement à l'arrêt en France

Lire aussi :

Amazon : deux jours de fermeture supplémentaires pour les sites en France



Une faible opposition contre le géant Amazon

Les lecteurs tranchent en faveur d'Amazon

Suite à la décision du TJ de Nanterre, @AmazonFrance a annoncé hier soir suspendre une partie de ses activités et fermer ses centres de distribution pour un temps. @AlexBoeroOff vous en dit plus ici 👉 https://t.co/kqqLaFEsb4.

Qu'en pensez-vous? On vous propose un sondage ici 👇 — Clubic (@Clubic) April 16, 2020

Le 14 avril, le tribunal judiciaire de Nanterre ordonnait à Amazon de réduire l'activité de ses entrepôts aux seuls produits alimentaires, d'hygiène ou médicaux, et de s'assurer de respecter les consignes de sécurité et de prévention de la santé de salariés. En réponse, le e-commerçant annonçait, le lendemain, suspendre l'activité de ses six entrepôts français jusqu'au 20 avril inclus, échéance depuis prolongée jusqu'au 22 avril.Le 16 avril, nous avons souhaité vous sonder, sur les comptes Facebook et Twitter de Clubic, pour connaître votre position sur la décision de justice et la réponse radicale apportée par Amazon, vexée de ne pas bénéficier du même traitement de faveur que certains e-commerçants français comme Cdiscount ou Fnac-Darty.Dans l'ensemble, vous êtes une majorité à soutenir Amazon. Sur Facebook, c'est assez net. Sur plus de 400 réactions à notre post, vous êtes 246 à avoir clamé votre soutien à l'entreprise, soit 58,2 % des opinions exprimées. 107 d'entre vous sont plus modérés et estiment qu'Amazon doit s'adapter à la situation et appliquer la décision du TJ de Nanterre, qui fait peser une astreinte d'un million d'euros par infraction constatée sur le géant américain.Si vous n'êtes que 10 à laisser couler vos larmes de ne pas recevoir des produits dits non-essentiels d'Amazon, vous êtes 60 à affirmer être contre Amazon, ce qui ne constitue au final que 14,2 % des suffrages, au moment de la rédaction de cet article.Du côté de Twitter, la partie est un peu plus serrée, mais on est loin du désaveu pour Amazon. Sur les 361 votants, 40,7 % jugent qu'Amazon doit s'adapter à la situation, alors que 40,2 % des Twitteurs ont voté soutenir le e-commerçant. Dans l'ensemble, le vote sur le réseau social au petit oiseau bleu reflète assez bien celui du réseau social de Mark Zuckerberg, puisque seuls 7,5 % des votants affirment être contre Amazon.Si l'on fait la moyenne des votes sur les deux plateformes, vous êtes un peu plus d'1 sur 2 à avoir cliqué sur l'option « Je soutiens Amazon », et seulement 1 sur 10 à énoncer être « contre Amazon. »Ce sondage, de quelques centaines de votes, n'a bien entendu pas la prétention de remplacer le travail mené par un institut ou un cabinet d'études, les lecteurs de Clubic étant par nature plus sensibles aux problématiques du numérique que ceux de la presse quotidienne régionale par exemple. Il donne évidemment une idée, générale, de ce que le public peut penser de cette décision, et surtout d'un certain attachement à un acteur comme Amazon.