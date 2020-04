Amazon menace de suspendre l'activité de ses centres de distribution français

© Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Mise à jour du 15 avril 2020, 15h15



Selon nos confrères de Capital , Amazon devrait fermer l'ensemble de ses entrepôts pendant 5 jours, au moins jusqu'au 21 avril donc. Ce sont les syndicats qui ont directement fait remonter l'information.

Amazon envisage de faire appel de la décision du TJ de Nanterre

Emplois, entreprises partenaires... Amazon met la pression

La décision rendue hier par le tribunal judiciaire de Nanterre nous laisse perplexes compte tenu des preuves concrètes qui ont été apportées sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger nos employés. — AmazonNewsFR (@AmazonNewsFR) April 15, 2020

Parce que la nuit porte conseil, Amazon France a pris le temps de réfléchir et a livré une première réponse au jugement tombé la veille. Mardi 14 avril, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné à l'entreprise de «». En gros, Amazon est invitée à se concentrer sur les produits essentiels. La décision «», réagit le e-commerçant ce mercredi.Outre la demande express (sous 24 heures !) de réduire son activité, le tout sous astreinte d'un million d'euros par jour de retard, le tribunal considère qu'Amazon a méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés, et ce «». Un point qui surprend négativement Amazon, qui indique avoir pourtant mis en place «», après avoir reçu «», indique la firme mercredi dans un communiqué.Abattue mais pas vaincue, Amazon indique étudier les conséquences de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre. «», prévient la filiale, qui va même plus loin en n'excluant pas la possibilité de suspendre purement et simplement l'activité de ses centres de distribution en France. Un moyen, subtile, de mettre la pression sur les autorités.Pour l'instant, Amazon a bien l'intention de faire fi du jugement prononcé le 14 avril en continuant «» en faisant tout son possible «». Un autre moyen, tout aussi subtile que le précédent, de mettre la pression.», poursuit l'entreprise, comme pour rappeler aux autorités qu'une cessation même provisoire d'activité chez Amazon pourrait pousser de nombreuses TPE-PME à mettre la clé sous la porte.À ce jour, seul un salarié d'Amazon a été placé en réanimation après avoir touché par le coronavirus.