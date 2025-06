On ne chôme pas chez OVHcloud puisque le fournisseur a aussi lancé Dataplatform (sa solution PaaS qui permet le stockage et le traitement en self-service) et AI Endpoints, qui débarquent au catalogue. Ces nouvelles armes simplifient l'IA et l'analyse de données pour les développeurs les plus pressés. Plus besoin d'être un crack en machine learning pour jongler avec une quarantaine de modèles pré-entraînés, dont les célèbres LLaMA de Meta, et le Français Mistral AI.