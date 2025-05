Avec son écosystème d’outils maison, o2switch améliore nettement l’expérience utilisateur, ce dont on ne peut que se réjouir. Une mention spéciale revient à WPTiger, une boîte à outils complète, conçue pour créer et gérer facilement des sites WordPress (choix de thèmes et extensions, sécurité, gestion des bases de données, sauvegarde, etc.).

Dans un autre registre, « Mon Univers Web » facilite la gestion des 8 Lunes incluses dans l’offre. Chaque Lune fonctionne comme un sous-compte autonome, permettant de créer plusieurs sites distincts et parfaitement isolés, ce qui renforce une fois de plus la sécurité. Néanmoins, à la différence d’environnements totalement indépendants, ces sous-comptes partagent les ressources du compte principal (CPU, mémoire et accès disque).