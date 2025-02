Un hébergeur Web ne se choisit pas à la légère, alors quitte à profiter de la campagne promotionnelle en cours, autant vous offrir tout de suite le meilleur. De fait, avec une note de 9,5/10 obtenue en conclusion de l'avis indépendant de la rédaction de Clubic, o2switch est en tête du comparatif dédié aux meilleures solutions d'hébergement Web disponibles sur le marché en ce début d'année 2025.

Et pour cause, en choisissant o2switch, vous vous offrez les services d'une entreprise française, située à Clermont-Ferrand, en Auvergne, et pleinement engagée dans une démarche ayant pour objectif de rendre l'hébergement Web plus durable.

Employant 94% d'énergie décarbonée et la méthode appelée « free cooling » pour gérer et refroidir son parc de serveurs qu'elle gère entièrement, la firme o2switch montre la voie à suivre pour un hébergement Web plus « vert ».