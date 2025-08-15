AliExpress ne se contente pas de baisser ses prix : l’événement Back To School concentre plusieurs leviers pour maximiser vos économies.

1. Des remises directes jusqu’à -80%

Les réductions concernent un large éventail de produits :

High-tech : smartphones, écouteurs, tablettes, montres connectées…

: smartphones, écouteurs, tablettes, montres connectées… Maison & déco : petit électroménager, rangements, linge de maison…

: petit électroménager, rangements, linge de maison… Mode & accessoires : vêtements, sacs, chaussures, bijoux…

: vêtements, sacs, chaussures, bijoux… Fournitures & loisirs : stylos, carnets, imprimantes, gadgets créatifs…

2. Plus de 160€ de coupons à récupérer

Ces coupons peuvent être cumulés avec les remises et les codes promos, ce qui permet d’obtenir un prix final encore plus bas. Certains sont valables sur l’ensemble du site, d’autres sur des boutiques ou catégories spécifiques.

3. Des codes promos exclusifs

Utilisables uniquement pendant la période officielle (18 au 27 août), ces codes offrent une remise immédiate en fonction du montant de votre panier (voir tableau plus bas).

4. Le jeu Casse-tirelire

C'est la grande nouveauté pour cette rentrée ! Son fonctionnement est très simple : chaque semaine, du lundi au dimanche, vous pouvez jouer pour remporter des crédits et des “boîtes cadeaux” qui iront dans votre cagnotte AliExpress.

Plus vous jouez, plus vous cumulez des réductions supplémentaires à utiliser lors de vos commandes.