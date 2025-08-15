Si vous attendiez le bon moment pour faire le plein de bonnes affaires avant la rentrée, le voilà : AliExpress lance son opération Back To School avec des remises massives, des coupons cumulables et même un jeu pour garnir votre cagnotte.
Du 18 au 27 août 2025, AliExpress lance son opération Back To School : un événement commercial pensé pour vous permettre de refaire le plein de fournitures, de gadgets high-tech et d’accessoires pour bien démarrer l’année scolaire… sans vider votre portefeuille.
Au programme : des remises jusqu’à -80%, plus de 160€ en coupons à récupérer, des codes promos spécifiques pour encore plus d’économies et un nouveau mini-jeu, Casse-tirelire, qui récompense votre fidélité. Pour ne rien rater, l’enseigne met même en place une phase de préheat qui vous permettra de préparer vos paniers à l’avance.
Présentation globale de l'opération Back To School chez AliExpress
L’événement Back To School chez AliExpress s’articule en deux grandes étapes : la phase de préheat et la vente officielle.
La première phase, qui se déroule du 15 au 17 août, sert à préparer le terrain. Concrètement, elle vous permet de naviguer parmi les offres à venir, de repérer les produits qui vous intéressent et de les ajouter à votre panier à l’avance. Ce n’est pas encore le moment de valider vos achats, mais plutôt celui de mettre toutes les chances de votre côté pour ne rien rater le jour J. Cette anticipation est particulièrement précieuse sur les articles très demandés, dont le stock peut fondre rapidement dès l’ouverture des promotions.
Vient ensuite la vente officielle, programmée du 18 au 27 août. C’est là que tout se joue : les réductions sont activées, les coupons et codes promos deviennent utilisables et vous pouvez enfin valider vos achats au meilleur prix. Les plus rapides auront un net avantage, car les références les plus attractives se retrouvent souvent en rupture dès les premières heures.
En résumé :
- Préheat : du 15/08 à 00h00 au 17/08 à 23h59 : mise en panier anticipée et repérage des offres.
- Vente officielle : du 18/08 à 00h00 au 27/08 à 23h59 : activation des promos, coupons et codes pour finaliser vos achats.
Les avantages exclusifs de la rentrée
AliExpress ne se contente pas de baisser ses prix : l’événement Back To School concentre plusieurs leviers pour maximiser vos économies.
1. Des remises directes jusqu’à -80%
Les réductions concernent un large éventail de produits :
- High-tech : smartphones, écouteurs, tablettes, montres connectées…
- Maison & déco : petit électroménager, rangements, linge de maison…
- Mode & accessoires : vêtements, sacs, chaussures, bijoux…
- Fournitures & loisirs : stylos, carnets, imprimantes, gadgets créatifs…
2. Plus de 160€ de coupons à récupérer
Ces coupons peuvent être cumulés avec les remises et les codes promos, ce qui permet d’obtenir un prix final encore plus bas. Certains sont valables sur l’ensemble du site, d’autres sur des boutiques ou catégories spécifiques.
3. Des codes promos exclusifs
Utilisables uniquement pendant la période officielle (18 au 27 août), ces codes offrent une remise immédiate en fonction du montant de votre panier (voir tableau plus bas).
4. Le jeu Casse-tirelire
C'est la grande nouveauté pour cette rentrée ! Son fonctionnement est très simple : chaque semaine, du lundi au dimanche, vous pouvez jouer pour remporter des crédits et des “boîtes cadeaux” qui iront dans votre cagnotte AliExpress.
Plus vous jouez, plus vous cumulez des réductions supplémentaires à utiliser lors de vos commandes.
Comment profiter pleinement des promos de la rentrée chez AliExpress ?
1. Utiliser le préheat pour ne rien rater
La phase de préheat est essentielle pour sécuriser vos bons plans. Du 15 au 17 août, parcourez la sélection Back To School, ajoutez vos coups de cœur à votre panier et préparez vos codes promos. Ainsi, dès le 18 à minuit, vous pourrez valider vos achats avant que certaines références ne soient en rupture.
2. Appliquer les codes promos pendant la vente
Voici la liste des codes à utiliser entre le 18 août 00h00 et le 27 août 23h59 :
- BSFR02 : -2€ dès 10€ d’achat
- BSFR03 : -3€ dès 15€ d’achat
- BSFR05 : -5€ dès 30€ d’achat
- BSFR10 : -10€ dès 69€ d’achat
- BSFR15 : -15€ dès 99€ d’achat
- BSFR25 : -25€ dès 139€ d’achat
- BSFR35 : -35€ dès 199€ d’achat
- BSFR45 : -45€ dès 269€ d’achat
- BSFR55 : -55€ dès 349€ d’achat
- BSFR60 : -60€ dès 429€ d’achat
✅ Astuce : cumulez codes promos + coupons AliExpress + remises directes pour obtenir le prix le plus bas possible !
Le Back To School AliExpress en résumé
L’opération Back To School d’AliExpress est l’occasion rêvée de préparer la rentrée sans se ruiner. Entre remises massives, coupons généreux, codes promos variés et un nouveau jeu pour booster vos économies, tout est réuni pour faire de bonnes affaires. Préparez votre panier dès le 15 août et soyez prêt à cliquer dès minuit le 18 août pour profiter des meilleures offres avant qu’elles ne disparaissent.