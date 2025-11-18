Les dernières heures du Single Day 11.11 arrivent et AliExpress maintient la cadence avec une nouvelle série de remises intéressantes sur plusieurs références high-tech. Entre robotique, téléviseurs et composants PC, les offres du moment couvrent des besoins variés avant la fin de l’événement demain soir.
On est lundi, à la veille de la fin du Single Day 11.11, et AliExpress affiche encore plusieurs remises significatives sur différentes catégories. Les prix bougent beaucoup en ce début de semaine, et cette sélection de sept offres met en avant des robots aspirateurs, des TV 4K, un processeur AMD pour le gaming et même un écran PC WQHD.
Cette diversité permet de couvrir autant l’entretien de la maison que l’équipement informatique ou les loisirs numériques. Avec des remises immédiates et des codes exclusifs, ces baisses restent pertinentes pour celles et ceux qui comparent leur budget. Voici les promotions en cours avant la fin des offres demain à 23h59.
Les dernières ventes flash à saisir
- Xiaomi Robot Vacuum X10 à 140,99 € au lieu de 179,00 € (code : S11FR20)
- AMD Ryzen 7 7800X3D à 242,05 € au lieu de 316,55 € (code : 11FR40)
- Robot Aspirateur Xiaomi S20 à 85,99 € au lieu de 109,00 € (code : S11FR12)
- Xiaomi TV A 65 2025 à 285,87 € au lieu de 379,00 € (code : IFPWWBEQ)
- Écran PC incurvé KTC 32” (WQHD 170 Hz) à 123,63 € au lieu de 179,59 € (code : 11FR20)
- TV 43” Xiaomi Mi TV A Pro 2025 à 199,99 € au lieu de 249,00 € (code : S11FR20)
- Aspirateur Tineco Floor One S7 Pro à 188,39 € au lieu de 245,69 € (code : S11FR20)
Pourquoi ces offres valent le détour ?
Ces offres couvrent plusieurs besoins utiles à la maison comme au bureau, ce qui rend cette sélection pertinente pour une fin de Single Day. Entre les TV 4K aux tarifs abordables, les robots aspirateurs Xiaomi simples à configurer ou le Ryzen 7 7800X3D reconnu pour son efficacité en jeu, chacun peut identifier un produit adapté à son usage. Les prix corrigés par codes permettent également d’obtenir une réduction instantanée, ce qui reste intéressant lors des dernières heures d’un événement promotionnel.
Bien choisir selon l’actualité du moment :
À la veille de la fin du Single Day 11.11, les dernières heures sont souvent synonymes de réajustements de prix. Plusieurs catégories ressortent particulièrement aujourd’hui, notamment les téléviseurs abordables comme les modèles Xiaomi 4K ou les écrans PC WQHD adaptés au télétravail et au jeu. Pour un foyer qui cherche à remplacer un ancien appareil, c’est un moment opportun pour comparer les diagonales, la résolution, la compatibilité HDR ou la fluidité d’affichage. Les robots aspirateurs restent également très demandés à cette période, puisqu’ils répondent aux besoins d’autonomie domestique avant l’arrivée de l’hiver.
Pour les utilisateurs orientés vers le gaming ou l’informatique, le Ryzen 7 7800X3D proposé en réduction peut constituer un bon choix lorsque l’on souhaite monter une machine équilibrée en performances. Les écrans PC comme le KTC 32” WQHD profitent aussi d’un tarif plus accessible, ce qui peut être pertinent pour une installation polyvalente mêlant travail et jeu. Face à la variété d’offres, le plus simple est d’identifier son usage principal — maison connectée, multimédia, bureautique ou jeu — et de vérifier la cohérence entre fonctionnalités, budget et espace disponible.
Les promotions de fin d’événement comme celles du 11.11 peuvent convenir aux personnes qui recherchent des appareils accessibles sans entrer dans une logique d’achat impulsif. Les robots aspirateurs Xiaomi se distinguent par leur simplicité d’usage, tandis que les TV 4K proposées permettent de profiter d’un grand écran à coût contenu. L’aspirateur balai Tineco peut aussi s’intégrer dans une routine d’entretien plus complète. La diversité de la sélection permet ainsi d’adapter le choix final en fonction de l’usage quotidien, sans multiplier les dépenses à l’approche d’une période souvent chargée.