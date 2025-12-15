Le téléviseur Ambilight transforme le salon en espace de cinéma grâce à son système d'éclairage LED intégré. À chaque film ou série, la lumière suit l'image et élargit le champ de vision, ce qui rend les soirées plus agréables, même pour ceux qui ne sont pas passionnés de technologie. L'image reste précise, avec des couleurs riches, ce qui aide à repérer chaque détail, même dans une scène sombre. Certains diront que c'est un vrai plus pour les soirées sport ou les marathons séries, surtout quand la pièce est peu éclairée.

Le contrôle vocal facilite le changement de chaîne ou la recherche d'un programme. Vous pouvez demander à Alexa ou à l'Assistant Google d'afficher un film ou de régler le volume sans télécommande sous la main. La plateforme Titan OS simplifie la navigation entre les applications, ce qui évite de perdre du temps à chercher un contenu. C'est le genre de détail qui rend le quotidien un peu plus simple, surtout quand tout le monde ne maîtrise pas les menus complexes.