Un aspirateur robot simplifie vraiment l'entretien des sols, surtout dans les pièces où la poussière revient vite. Les jours chargés, il se charge du nettoyage sans perturber votre routine. Sa compacité le rend pratique pour les petits appartements, mais il gère aussi plusieurs pièces sans broncher. Certains diront que la programmation via application change la donne, car il suffit de régler une heure de passage et de laisser faire. Le format plat aide à nettoyer sous les canapés ou les lits, là où on oublie souvent. Le faible niveau sonore n'empêche pas de télétravailler ou de profiter d'un film pendant qu'il tourne. Ce type d'appareil trouve vite sa place dans le quotidien, surtout quand on partage son espace avec un animal à poils longs.

La gestion des modes d'aspiration apporte un vrai plus pour adapter la puissance selon la pièce ou la saleté. La connexion avec Alexa ou une application rassure ceux qui aiment tout contrôler du bout des doigts. L'autonomie reste suffisante pour une maison de taille moyenne, sans avoir à redémarrer plusieurs cycles. On peut trouver que ce genre de robot facilite la vie, sans demander d'effort particulier.