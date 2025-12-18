Longtemps réservé aux téléviseurs haut de gamme, le MiniLED devient enfin accessible. Et le Hisense 55U7Q en est l’exemple parfait. Avec sa diagonale de 55 pouces (139 cm), sa dalle ULED MiniLED 4K et ses fonctionnalités avancées, il s’adresse aux familles et aux utilisateurs polyvalents qui veulent un excellent téléviseur pour tout faire, sans compromis.

Que ce soit pour regarder des films et séries, profiter d’événements sportifs, jouer sur console ou simplement partager un moment convivial en famille, le 55U7Q répond présent. Disponible chez Boulanger sous la barre des 500 € (prix constaté à X€, le distributeur restant libre de fixer ses tarifs), il s’impose comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment pour découvrir le MiniLED.