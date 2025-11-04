Cette année, le Black Friday débute tôt et les bonnes affaires TV affluent déjà : des modèles QLED et OLED grand format à prix imbattables sont d’ores et déjà visibles. On vous guide vers les meilleures promos repérées début novembre pour faire le bon choix.
Vous cherchez une nouvelle télévision pour votre salon ou pour anticiper les fêtes ? Voici une sélection de modèles QLED et OLED déjà en promotion, à surveiller dès maintenant. Profitez-en pour anticiper le rush et bénéficier des gros écrans à petit prix.
Pourquoi choisir l’un de ces modèles dès maintenant ?
- Prix fortement réduits : certains modèles affichent déjà des remises importantes alors que le Black Friday officiel n’est pas encore totalement lancé.
- Taille d’écran imposante pour un budget contenu : vous pouvez bénéficier de 75” ou 55” voire 43” selon vos contraintes d’espace, pour un tarif qui sort du lot.
- Technologies récentes 2025 : fréquence de rafraîchissement élevée, QLED, HDR, interfaces connectées modernes : vous partez sur du matériel neuf et bien équipé pour les années à venir.
TV Hisense QLED 43E79Q PRO (108 cm / 43″)
Promo repérée : 329,99 € au lieu de 399,99 €
À savoir : ce modèle 43″ est particulièrement adapté pour une chambre, un petit salon ou un second téléviseur.￼
Pourquoi c’est un bon plan : à ce tarif, on obtient une dalle 4K QLED récente. Le test du modèle similaire (43E79KQ) souligne « une prestation très honorable pour le prix ». ￼
✅ Avantages
- petit format,
- prix contenu,
- QLED,
- technologie moderne.
❌ Inconvénients
- sur cette gamme d’entrée, la luminosité ou l’uniformité peuvent être perfectibles
Pour qui : idéal si vous avez un budget réduit ou peu de place, mais vous ne cherchez pas le top du top en contraste ou en usage cinéma très exigeant.
TV Hisense QLED 50E79Q PRO (126 cm / 50″)
Promo repérée : 369,99 € au lieu de 389,99 €
À savoir : Même série que le modèle 43″ ci-dessus, mais en format 50″, ce qui permet de bénéficier d’un écran plus généreux pour un budget très raisonnable.
✅ Avantages
- plus grand format pour un tarif encore très contenu.
❌ Inconvénients
- probablement les mêmes qu’en 43″ pour cette gamme (contraste modéré, fonctionnalités “entrée/milieu” de gamme).
Pour qui : un excellent compromis si vous avez un salon de taille moyenne et cherchez un écran de 50″ sans exploser le budget.
Samsung 75U7000F – LED 75″ (190 cm)
Promo repérée : 599 € au lieu de 649 €
Grand format 75″ pour moins de 600 €, ce qui est très compétitif.
À savoir : modèle 75 pouces, 4K UHD, HDR10+, Gaming Hub, connectivité WiFi et 3 × HDMI. Très bon rapport taille/prix.
✅ Avantages
- énorme écran pour le tarif,
- marque reconnue,
- idéal cinéma ou gaming.
❌ Inconvénients
- LED “classique” (pas forcément QLED haut de gamme ou OLED), la série U7000F n’est pas le haut-de gamme Samsung (ce qui peut influencer le rendu contraste ou les angles de vision).
Pour qui : parfait si votre pièce est vaste, que vous voulez un “home cinéma” à petit prix, et que vous ne visez pas la perfection absolue de rendu haut-de-gamme.
Samsung OLED QE55S85FAUXXH – OLED 55″ (140 cm)
Promo repérée : 899 € au lieu de 1 199 €
À savoir : écran OLED 55″, format “moyen-grand”, marque Samsung, meilleure qualité d’image que LED class.
✅ Avantages
- contraste OLED,
- profondeur des noirs,
- excellent pour film, streaming,
- usage premium.
❌ Inconvénients
- format “seulement” 55″ (donc moins spectaculaire que 75″), mais taille correcte pour salon standard.
- Prix encore plus élevé que les autres modèles de cette sélection.
Pour qui : idéal si vous voulez une qualité d’image haut de gamme sans aller vers les géants 75″, et si votre budget est plus élevé.
PANASONIC TV-55Z80AEZ – OLED 55″ (139 cm)
Promo repérée : 699,99 € au lieu de 1 073,63 €
À savoir : dalle OLED 4K 100 Hz, HDR10+, 3× HDMI 2.1, Wi-Fi, TV connectée. Ce 55″ coche les cases pour un usage ciné/sport/gaming fluide (100 Hz + HDMI 2.1).
Pourquoi c’est intéressant : vous profitez du contraste infini de l’OLED et d’un balayage 100 Hz pour les contenus rapides, le tout à un prix nettement revu à la baisse pour ce début novembre.
✅ Avantages
- noirs profonds de l’OLED,
- mouvements plus nets (100 Hz),
- connectique prête pour consoles récentes (HDMI 2.1).
❌ Inconvénients
- le 55″ reste moins immersif qu’un 65″/75″,
- l’audio intégré peut demander une barre de son pour gagner en impact.
Pour qui : parfaite pour les cinéphiles ou amateurs de sport souhaitant une image fluide et contrastée, dans un salon de taille moyenne.
Philips 65MLED910 “The Xtra” – Mini LED 65″
Promo repérée : 859,00 € au lieu de 1 399,00 €
À savoir : écran Mini LED 4K 65″, moteur P5 Perfect Picture Engine, Titan OS, compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos. Le Mini LED combine la luminosité élevée du LCD avec une meilleure gestion des contrastes.
Pourquoi c’est un bon plan : ce modèle allie grande diagonale et rendu lumineux spectaculaire. Son traitement d’image P5 assure un affichage précis et dynamique, tandis que Dolby Vision et Atmos renforcent l’immersion. L’un des meilleurs rapports qualité/prix en 65″ actuellement.
✅ Avantages
- très belle luminosité (Mini LED),
- diagonale généreuse,
- compatibilités Dolby Vision/Atmos.
❌ Inconvénients
- interface Titan OS encore jeune,
- réglages d’image à ajuster.
Pour qui : idéal pour ceux qui veulent une expérience cinéma complète (image et son immersifs) sans passer sur l’OLED, et pour les foyers cherchant un 65″ moderne à prix contenu.
Avec l’approche du Black Friday, les marchands ont déjà commencé à afficher des promotions, ce qui donne un avantage aux « early-buyers ».
Cela permet de profiter de gros écrans à des prix “mini” avant l’arrivée massive de l’afflux d’acheteurs et des ruptures éventuelles. Vous pouvez donc anticiper dès maintenant l’achat, sans attendre l’événement central, tout en surveillant que les conditions (livraison, retour, garantie) soient bien conformes.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
