Le 55E79Q Pro est LE bon plan pour équiper un jeune gamer sans exploser le budget. Grâce à son mode Jeu PRO 144 Hz, il élimine le lag et les déchirures d’image pour offrir une réactivité optimale, essentielle sur Fortnite, Call of Duty ou Rocket League. Les couleurs QLED, riches et vives, renforcent l’immersion tandis que l’AI Picture optimise en temps réel contraste et détails.

Côté son, Hisense ajoute Hi-Concerto, une technologie qui synchronise parfaitement TV et barre de son pour créer un petit home cinéma sans installation complexe. Tout tourne sous VIDAA, un OS rapide et intuitif, idéal pour naviguer entre jeux, YouTube ou Netflix.