La TV Samsung TV Crystal UHD 55U8075F tombe à 359 € chez Amazon, soit une réduction de 27 % pendant le Black Friday. Ce prix marque son niveau le plus bas constaté à ce jour. Ce téléviseur propose une image 4K nette, des couleurs renforcées par le processeur Crystal UHD, et un accès direct aux principaux services connectés.

On retrouve aussi la compatibilité Bluetooth, WiFi, Airplay, ainsi que des fonctions pensées pour le jeu vidéo et la sécurité des données. Certains diront que cette période de promotions tombe à pic pour tester une nouvelle façon de profiter du cinéma à la maison.