Entrer dans l’univers du grand écran sans compromis, c’est ce que propose le 75U79Q. Sa technologie MiniLED combinée à 240 zones de Local Dimming offre un contraste précis, idéal pour les ambiances sombres des films de Noël comme pour les scènes ultra lumineuses. Le pic de luminosité de 900 nits permet de profiter pleinement du Dolby Vision IQ, du HDR10+ Adaptive ou encore du IMAX Enhanced, garantissant une fidélité d’image proche des intentions des créateurs.

Les couleurs sont portées par la technologie Quantum Dot (Hisense QLED) pour un spectre élargi et des nuances éclatantes. L’upscaling 4K gère intelligemment les sources plus faibles, parfait pour les chaînes TV ou les programmes streaming de qualité variable.

Côté son, Hisense intègre un système 2.1 avec caisson de basses (20W) et compatibilité Dolby Atmos. Résultat : un son ample, immersif, particulièrement efficace dans les scènes d’action ou les musiques symphoniques typiques des films de fin d’année.

Enfin, la fluidité est assurée par une dalle 144 Hz native / VRR avec MEMC, pour une image toujours stable, même dans les contenus rapides comme le sport ou les blockbusters.