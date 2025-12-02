Vous avez manqué les offres du Black Friday ? Hisense joue les prolongations tout le mois de décembre avec une offre exceptionnelle sur son TV MiniLED 75U79Q. Grâce à une réduction différée de 200 €, ce modèle phare devient l’un des meilleurs rapports qualité/prix pour profiter d’un grand écran 75″, idéal pour les fêtes et les films de Noël.
Pourquoi le Hisense 75U79Q fait sensation en décembre
Le mois de décembre marque le retour des soirées cocooning, des films de Noël et des marathons de séries en famille. Hisense tombe à pic avec une offre exclusive autour du 75U79Q, un TV MiniLED pensé pour offrir une image spectaculaire sans exploser le budget.
Affiché 899,99 € chez Darty (prix constaté, chaque distributeur reste libre de fixer ses tarifs) avec en plus 31% de remise Black Friday, il bénéficie en plus d’une réduction différée de 200 €, ce qui en fait aujourd’hui l’une des plus belles opportunités du segment MiniLED 75″.
Trois bonnes raisons de choisir le Hisense 75U79Q
- Un vrai grand écran MiniLED à prix réduit : contraste puissant, pic lumineux élevé et couleurs éclatantes.
- Un téléviseur polyvalent : parfait pour films, sport, séries… et gaming grâce à sa dalle 144Hz native.
- VIDAA 9 : une interface simple, rapide, intuitive, avec commandes vocales et toutes les apps essentielles.
Un téléviseur MiniLED taillé pour le spectacle
Entrer dans l’univers du grand écran sans compromis, c’est ce que propose le 75U79Q. Sa technologie MiniLED combinée à 240 zones de Local Dimming offre un contraste précis, idéal pour les ambiances sombres des films de Noël comme pour les scènes ultra lumineuses. Le pic de luminosité de 900 nits permet de profiter pleinement du Dolby Vision IQ, du HDR10+ Adaptive ou encore du IMAX Enhanced, garantissant une fidélité d’image proche des intentions des créateurs.
Les couleurs sont portées par la technologie Quantum Dot (Hisense QLED) pour un spectre élargi et des nuances éclatantes. L’upscaling 4K gère intelligemment les sources plus faibles, parfait pour les chaînes TV ou les programmes streaming de qualité variable.
Côté son, Hisense intègre un système 2.1 avec caisson de basses (20W) et compatibilité Dolby Atmos. Résultat : un son ample, immersif, particulièrement efficace dans les scènes d’action ou les musiques symphoniques typiques des films de fin d’année.
Enfin, la fluidité est assurée par une dalle 144 Hz native / VRR avec MEMC, pour une image toujours stable, même dans les contenus rapides comme le sport ou les blockbusters.
Le TV idéal pour les gamers
Le 75U79Q coche absolument toutes les cases attendues d’un téléviseur gaming moderne. Grâce à ses 4 ports HDMI 2.1, sa compatibilité AMD FreeSync Premium, son mode ALLM, son VRR 144 Hz et un input lag d’à peine 10 ms, il offre une réactivité quasi instantanée. Le Game Bar permet d’afficher en temps réel les informations essentielles : taux de rafraîchissement, netteté, paramètres de latence…
Pour les soirées jeux vidéo en famille en attendant le passage du Père Noël, c’est l’un des meilleurs écrans grand public du marché.
VIDAA 9 : une interface simple, rapide et intuitive
Hisense a beaucoup travaillé son système d’exploitation VIDAA, qui se distingue par sa rapidité et sa simplicité d’utilisation. Le menu est clair, les réglages accessibles rapidement, et les commandes vocales via Alexa ou Vidaa Voice fonctionnent très bien.
On retrouve l’intégralité des applications indispensables : Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Canal+, Molotov, TF1+, Rakuten TV, sans oublier AirPlay 2, le partage d’écran, le navigateur web et l’app RemoteNow pour piloter l’écran depuis le smartphone.
C’est une interface pensée pour être “clear and easy to use”, même pour des utilisateurs non experts. Enfin, le TV intègre la majeure partie des opérateurs FAI de façon native comme Orange, SFR ou encore Free.
Un prix exceptionnel pour entrer dans le monde MiniLED
Le prix de base du 75U79Q est de 1 299 €. Chez Darty, le tarif constaté tombe à 899,99 €, auxquels s’ajoutent 31 % de remise Black Friday, et surtout 200 € de réduction différée.
Économie totale potentielle : près de 430 € par rapport au prix public !
Un positionnement extrêmement agressif pour un téléviseur MiniLED de 75″, surtout dans une période où les grands écrans sont habituellement onéreux. L’offre est valable pour une durée limitée : idéal pour équiper le salon avant les fêtes.
✅ Notre avis sur le Hisense 75U79Q
Le Hisense 75U79Q s’impose comme l’un des meilleurs choix MiniLED de fin d’année. Son contraste puissant, son interface VIDAA très réussie, son excellent mode jeu et son grand format en font un téléviseur polyvalent, parfait pour les usages familiaux. À ce prix, difficile de trouver mieux pour vivre un vrai “effet cinéma” à la maison avant les fêtes.