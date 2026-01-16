En pleine deuxième démarque des soldes d’hiver, certaines offres très attendues refont surface. C’est le cas de la Xiaomi TV A 32 pouces, une Smart TV compacte et connectée qui passe sous la barre symbolique des 100 euros. Un tarif rare pour un modèle équipé de Google TV et du Dolby Audio.
Proposée actuellement à 95,64 € au lieu de 139,55 € grâce au code WSFR10, la Xiaomi TV A 32 revient comme l’un des bons plans les plus convoités de cette deuxième semaine de soldes d’hiver. À ce prix, difficile de trouver une télévision connectée offrant un écosystème aussi complet, surtout pour un usage secondaire ou dans un espace réduit.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV A 32 ?
- Un prix ultra-accessible pour une Smart TV complète, sous les 100 €
- Google TV intégré, avec Netflix, Prime Video et YouTube préinstallés
- Format compact et design soigné, idéal pour chambre, studio ou bureau
Xiaomi TV A 32 : une Smart TV compacte et bien équipée pour les petits budgets
Pensée pour les utilisateurs à la recherche d’une télévision simple, connectée et efficace, la Xiaomi TV A 32 s’adresse avant tout à ceux qui veulent l’essentiel sans surpayer. Comme le souligne le test Clubic de la gamme Xiaomi TV A, le constructeur chinois mise sur un bon équilibre entre fonctionnalités et accessibilité, plutôt que sur des performances haut de gamme.
Des fonctionnalités connectées complètes au quotidien
Dès l’allumage, la Xiaomi TV A 32 profite de Google TV, offrant une interface fluide et personnalisable. L’accès au Google Play Store permet d’installer facilement ses applications préférées, tandis que Google Assistant facilite la recherche de contenus à la voix.
Le téléviseur intègre également Chromecast et Miracast, pratiques pour diffuser rapidement du contenu depuis un smartphone ou un ordinateur. Via l’application Mi Home, la TV peut aussi s’intégrer dans un environnement domotique existant, un plus pour les utilisateurs déjà équipés chez Xiaomi.
Avec sa dalle LED 32 pouces, la Xiaomi TV A mise sur un affichage coloré et contrasté, suffisant pour un usage quotidien : streaming, TNT ou console occasionnelle. L’écran borderless et la finition métallique apportent une touche premium rarement vue à ce niveau de prix.
Côté audio, la présence de Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X permet de bénéficier d’un son clair et ample pour la taille du téléviseur. Cela ne remplace pas une barre de son, mais reste largement satisfaisant pour une chambre ou un petit salon.
