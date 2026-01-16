Dès l’allumage, la Xiaomi TV A 32 profite de Google TV, offrant une interface fluide et personnalisable. L’accès au Google Play Store permet d’installer facilement ses applications préférées, tandis que Google Assistant facilite la recherche de contenus à la voix.

Le téléviseur intègre également Chromecast et Miracast, pratiques pour diffuser rapidement du contenu depuis un smartphone ou un ordinateur. Via l’application Mi Home, la TV peut aussi s’intégrer dans un environnement domotique existant, un plus pour les utilisateurs déjà équipés chez Xiaomi.

Avec sa dalle LED 32 pouces, la Xiaomi TV A mise sur un affichage coloré et contrasté, suffisant pour un usage quotidien : streaming, TNT ou console occasionnelle. L’écran borderless et la finition métallique apportent une touche premium rarement vue à ce niveau de prix.

Côté audio, la présence de Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X permet de bénéficier d’un son clair et ample pour la taille du téléviseur. Cela ne remplace pas une barre de son, mais reste largement satisfaisant pour une chambre ou un petit salon.