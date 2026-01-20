Un téléviseur de grande taille transforme la soirée film ou la partie de jeu vidéo. Avec une dalle QLED de 85 pouces, l'image reste lumineuse même dans une pièce claire. La qualité de restitution des couleurs profite aux séries et aux émissions en streaming, mais aussi aux matchs en direct. La compatibilité avec les principaux formats HDR améliore le contraste sur les contenus récents.

La navigation sur Fire TV aide à passer rapidement d'une application à une autre, sans manipulations complexes. Utiliser la télécommande vocale Alexa simplifie la recherche d'un film ou le contrôle du volume, même pour ceux qui n'ont pas l'habitude des assistants vocaux. Le téléviseur convient à une utilisation familiale, que ce soit pour regarder YouTube, Netflix ou pour connecter une console de jeux.