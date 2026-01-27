Entre le streaming, le jeu vidéo et le travail hybride, le téléviseur n’est plus forcément cantonné au salon. KTC l’a bien compris et propose avec sa Smart TV portable 24,5 pouces une approche différente du divertissement, misant sur la mobilité et la polyvalence. Dotée d’Android TV certifié Google, d’un écran Full HD tactile et d’une batterie intégrée, elle se présente comme une solution tout en un, capable de s’adapter à de nombreux contextes.

Actuellement proposée à prix réduit chez Amazon et sur le site officiel de KTC grâce à un code promotionnel valable jusqu’à la fin février, cette télévision portable attire l’attention par son positionnement atypique. Que ce soit pour offrir, voyager ou simplement profiter d’un écran déplaçable dans la maison, ce modèle mérite un coup d’œil attentif.