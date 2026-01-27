Avec sa première télévision connectée portable de 24,5 pouces, KTC explore un format encore peu répandu sur le marché français. Pensée pour un usage flexible, à la maison comme en déplacement, cette Smart TV certifiée Google se positionne comme une alternative originale aux téléviseurs classiques, tout en profitant actuellement d’une offre promotionnelle intéressante.
Entre le streaming, le jeu vidéo et le travail hybride, le téléviseur n’est plus forcément cantonné au salon. KTC l’a bien compris et propose avec sa Smart TV portable 24,5 pouces une approche différente du divertissement, misant sur la mobilité et la polyvalence. Dotée d’Android TV certifié Google, d’un écran Full HD tactile et d’une batterie intégrée, elle se présente comme une solution tout en un, capable de s’adapter à de nombreux contextes.
Actuellement proposée à prix réduit chez Amazon et sur le site officiel de KTC grâce à un code promotionnel valable jusqu’à la fin février, cette télévision portable attire l’attention par son positionnement atypique. Que ce soit pour offrir, voyager ou simplement profiter d’un écran déplaçable dans la maison, ce modèle mérite un coup d’œil attentif.
Une télévision portable orientée flexibilité
La principale singularité de cette Smart TV KTC A25Q5 réside dans son format. Avec une diagonale de 24,5 pouces, elle se situe à mi chemin entre un moniteur informatique et un téléviseur classique. Sa poignée de transport intégrée permet de la déplacer facilement d’une pièce à l’autre, ou de l’emporter lors de déplacements ponctuels, sans avoir à manipuler un pied ou un support encombrant.
L’écran Full HD offre une définition adaptée à cette taille, aussi bien pour regarder des films et séries que pour jouer ou consulter du contenu en ligne. La dalle tactile ajoute une couche de confort supplémentaire, notamment pour la navigation dans les menus ou l’utilisation de certaines applications Android. Ce choix technique renforce l’aspect autonome du produit, sans dépendre systématiquement d’une télécommande.
Sous le capot, KTC intègre une configuration solide pour ce type d’appareil, avec un processeur octa core, 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. De quoi garantir une navigation fluide dans l’interface Android 14, mais aussi laisser de la place pour installer de nombreuses applications. La certification Google TV assure par ailleurs l’accès natif au Play Store, à Google Assistant et aux principales plateformes de streaming.
L’autonomie repose sur une batterie intégrée de 5 000 mAh, pensée pour des sessions de visionnage ponctuelles sans dépendre immédiatement d’une prise secteur. Un point important pour une utilisation nomade, même si cette télévision portable reste avant tout destinée à un usage semi mobile, à domicile ou en déplacement occasionnel.
Un bon plan intéressant pour un cadeau ou un usage polyvalent
Au delà de sa fiche technique, cette Smart TV portable KTC se distingue par la diversité des usages qu’elle autorise. Dans un cadre domestique, elle peut servir d’écran d’appoint dans une chambre, une cuisine ou un bureau, sans nécessiter d’installation fixe. Pour les familles, elle peut aussi devenir un écran dédié aux enfants ou aux sessions de jeu, facilement déplaçable selon les besoins.
En déplacement, elle trouve naturellement sa place dans un van, une résidence secondaire ou lors de séjours prolongés. La présence de quatre haut parleurs intégrés permet de profiter d’un son suffisant sans recourir systématiquement à une enceinte externe, même si les plus exigeants préféreront sans doute connecter un système audio dédié.
Côté tarif, l’offre actuelle renforce l’intérêt du produit. Chez Amazon, un code de réduction de 5% permet de faire baisser le prix à 379,99 €, code valable du 27 janvier au 28 février. Sur le site officiel de KTC, le même code offre une remise de 5 €, pour un prix final de 364,99 € sur la même période. Pour profiter de ces remises, il vous faudra utiliser le code AVAA25Q5.
À ce niveau de prix, cette télévision portable ne vise pas à remplacer un grand téléviseur de salon, mais propose une alternative cohérente pour celles et ceux qui recherchent un écran connecté flexible, facile à transporter et immédiatement fonctionnel.