Les téléviseurs d’entrée de gamme se ressemblent souvent sur le papier, mais quelques-uns savent tirer leur épingle du jeu grâce à un écosystème logiciel solide. La Xiaomi TV A 32 édition 2025 fait partie de ces références accessibles qui misent sur Google TV pour se distinguer, un atout non négligeable dans cette catégorie de prix.

Elle s’adresse avant tout à ceux qui cherchent une seconde télé pour une chambre, une cuisine ou un studio, sans exploser leur budget. Retrouvez cette offre directement chez le marchand en profitant du code promo SSFR13 pour valider le tarif affiché à 95,85 €.