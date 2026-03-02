Les Choice Days offrent régulièrement l’occasion de s’équiper à moindre coût, et cette fois c’est une télévision compacte de Xiaomi qui retient l’attention. Avant de se laisser séduire par l’affichage à 95,85 €, voici ce que vaut vraiment cette Xiaomi TV A 32 (2025).
Les téléviseurs d’entrée de gamme se ressemblent souvent sur le papier, mais quelques-uns savent tirer leur épingle du jeu grâce à un écosystème logiciel solide. La Xiaomi TV A 32 édition 2025 fait partie de ces références accessibles qui misent sur Google TV pour se distinguer, un atout non négligeable dans cette catégorie de prix.
Elle s’adresse avant tout à ceux qui cherchent une seconde télé pour une chambre, une cuisine ou un studio, sans exploser leur budget. Retrouvez cette offre directement chez le marchand en profitant du code promo SSFR13 pour valider le tarif affiché à 95,85 €.
Xiaomi TV A 32 (2025) à 95,85 € avec code promo : ce qu’il faut retenir de l’offre
Le prix de base affiché est de 139,55 €, mais l’application du code promotionnel SSFR13 au moment du paiement fait descendre la facture à 95,85 €, soit une économie d’environ 44 €. L’expédition se fait depuis un entrepôt en Pologne, ce qui peut allonger légèrement les délais de livraison : un point à anticiper si vous êtes pressé. Ce type d’offre coïncide avec les Choice Days, une période de promotions ciblées où les téléviseurs compacts sont régulièrement mis en avant. À ce tarif, le rapport fonctionnalités / prix mérite clairement qu’on s’y attarde.
Google TV, HDR10 et Dolby Audio : une fiche technique honnête pour ce format
Pour un 32 pouces destiné à un usage secondaire, Xiaomi propose une combinaison cohérente. La dalle HD (1 366 x 768 pixels) à 60 Hz est adaptée à cette diagonale de 80 cm : inutile de chercher de la 4K sur ce format, l’œil ne ferait de toute façon pas la différence à distance normale. La compatibilité HDR10 et HLG apporte un meilleur rendu des contrastes sur les contenus compatibles, sans révolutionner l’image.
Côté son, les 10 W RMS avec Dolby Audio et DTS Virtual : X restent modestes, mais suffisants pour un usage en chambre : une barre de son externe sera la bienvenue si vous visez plus d’immersion. L’interface Google TV constitue le vrai point fort : fluide, bien intégrée, avec accès au Google Play Store, à l’Assistant Google, ainsi qu’au Chromecast et Miracast natifs.
✅ Les points forts
- Google TV natif, fluide et complet, avec accès à l’ensemble des plateformes de streaming
- Chromecast intégré pour diffuser depuis un smartphone sans accessoire supplémentaire
- Design “bezel less” avec cadre métallique, soigné pour cette gamme de prix Tuner triple (TNT, satellite, câble) pour une polyvalence maximale
- Connectivité complète : Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB, Ethernet
- Tarif sous les 100 € avec code promo, exceptionnel pour une Smart TV Google TV
❌ Les limites
- Résolution HD uniquement (1 366 x 768), sans Full HD : acceptable à 32", mais il faut le savoir
- Classe énergie E, parmi les moins efficaces du marché actuel
- Expédition depuis la Pologne, délais potentiellement plus longs qu’un envoi domestique
- Puissance audio limitée à 10 W RMS : insuffisante pour un salon, même modeste
- Dalle 50/60 Hz sans technologie de compensation du mouvement : pas idéale pour les sports ou le gaming rapide
Verdict de la rédaction
La Xiaomi TV A 32 (2025) à 95,85€ avec le code SSFR13 représente une opportunité réelle pour qui cherche une petite télé connectée fiable, sans prétention mais bien équipée sur le plan logiciel. L’interface Google TV fait une vraie différence à ce niveau de prix, et la connectivité est sans reproche.
En revanche, si vous souhaitez installer cette télé dans un salon de taille moyenne ou si la qualité d’image est une priorité, il vaut mieux prévoir un budget légèrement supérieur pour viser du Full HD. Pour une chambre d’ado, une cuisine bien équipée ou un studio étudiant, elle coche l’essentiel avec une sobriété qui force le respect, surtout à ce tarif.
