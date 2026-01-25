Dès l’allumage, la Xiaomi TV A 65 s’appuie sur Google TV, offrant un accès fluide aux principales plateformes de streaming comme Netflix, YouTube ou Prime Video. L’Assistant Google est intégré pour le contrôle vocal, tandis que Chromecast built-in et Miracast facilitent la diffusion de contenus depuis un smartphone ou un PC.

La partie audio repose sur une puissance de 20 W (2 × 10 W), compatible Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X. Un ensemble correct pour une écoute quotidienne, même si l’ajout d’une barre de son via le port HDMI eARC permettra d’exploiter pleinement le potentiel cinéma de la diagonale.

Côté connectique, on retrouve l’essentiel avec trois ports HDMI, un port USB, le Wi-Fi double bande et le Bluetooth 5.0. En revanche, le stockage interne limité à 8 Go et la mémoire vive de 2 Go rappellent que cette TV reste positionnée sur l’entrée de gamme grand format.

À ce tarif de 329 euros, la Xiaomi TV A 65 (2025) s’impose comme une option pertinente pour qui souhaite un grand écran 4K connecté, fiable et moderne, sans exploser son budget pendant les soldes d’hiver.