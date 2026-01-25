Un écran 4K de 65 pouces à ce prix-là, on ne le voit clairement pas tous les jours. Xiaomi frappe fort avec sa TV A 65” (2025), affichée à seulement 329 € au lieu de 549,99 €. Une offre soldes qui ressemble sérieusement à un bug… mais qui est bien réelle.
Affichée à 329,00 € au lieu de 549,99 €, la Xiaomi TV A 65" (2025) profite d’une remise significative dans le cadre des soldes d’hiver. Cette télévision 4K de 65 pouces s’adresse à celles et ceux qui souhaitent s’équiper d’un grand écran moderne, compatible HDR et Google TV, sans franchir la barre des 400 euros. L’offre est disponible dès maintenant via un lien affilié : voir la Xiaomi TV A 65 (2025) en promotion.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV A 65" (2025) ?
- Une grande diagonale 4K accessible : 65 pouces en UHD pour un vrai confort cinéma à la maison.
- Une interface connectée complète : Google TV, Chromecast intégré et assistant vocal.
- Un équipement équilibré : HDR10, MEMC et compatibilité Dolby Audio et DTS pour un usage polyvalent.
Xiaomi TV A 65 (2025) : une TV 4K grand format pensée pour le quotidien
Avec sa dalle UHD 4K (3 840 x 2 160 pixels) de 65 pouces, la Xiaomi TV A 2025 vise clairement les salons de taille moyenne à grande. L’écran affiche jusqu’à 1,07 milliard de couleurs, avec des angles de vision annoncés à 178°, ce qui permet de conserver une image cohérente même en visionnage déporté.
La compatibilité HDR10 améliore le contraste et la lisibilité des scènes sombres, tandis que la technologie MEMC intervient pour lisser les mouvements lors des scènes rapides, notamment dans les contenus sportifs ou les films d’action. Le taux de rafraîchissement reste limité à 60 Hz, ce qui la destine davantage au cinéma et aux séries qu’au jeu vidéo compétitif.
Une TV connectée complète, avec quelques compromis attendus
Dès l’allumage, la Xiaomi TV A 65 s’appuie sur Google TV, offrant un accès fluide aux principales plateformes de streaming comme Netflix, YouTube ou Prime Video. L’Assistant Google est intégré pour le contrôle vocal, tandis que Chromecast built-in et Miracast facilitent la diffusion de contenus depuis un smartphone ou un PC.
La partie audio repose sur une puissance de 20 W (2 × 10 W), compatible Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X. Un ensemble correct pour une écoute quotidienne, même si l’ajout d’une barre de son via le port HDMI eARC permettra d’exploiter pleinement le potentiel cinéma de la diagonale.
Côté connectique, on retrouve l’essentiel avec trois ports HDMI, un port USB, le Wi-Fi double bande et le Bluetooth 5.0. En revanche, le stockage interne limité à 8 Go et la mémoire vive de 2 Go rappellent que cette TV reste positionnée sur l’entrée de gamme grand format.
À ce tarif de 329 euros, la Xiaomi TV A 65 (2025) s’impose comme une option pertinente pour qui souhaite un grand écran 4K connecté, fiable et moderne, sans exploser son budget pendant les soldes d’hiver.
