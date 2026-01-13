Le prix de la TCL 43V6C tombe à 215,99 € chez Amazon, soit une réduction de 36 % et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce téléviseur 43 pouces affiche des images 4K UHD de qualité, avec des couleurs bien restituées et un accès facile aux principales applications via Google TV.

Son format compact s'intègre dans un salon ou une chambre sans difficulté. On remarque aussi l'absence de bords épais, ce qui rend l'écran plus discret et agréable à l'œil.