Ce téléviseur QLED s'adapte à tous les usages du quotidien, des soirées cinéma aux jeux vidéo, grâce à une image nette et un accès simple aux contenus connectés. La promotion actuelle rend ce modèle particulièrement accessible pour équiper un salon ou une chambre sans compromis sur la qualité.
Le modèle Samsung TQ55Q7F5 est proposé à 479 € chez Boulanger, soit 20 % de réduction, au prix le plus bas jamais vu pour cette référence. Ce téléviseur QLED 4K offre une diagonale confortable pour regarder des films, suivre une série ou profiter d'un match.
Son interface Smart TV facilite la navigation, y compris pour les profils moins technophiles. L'accès rapide aux applications et à plus de 150 chaînes gratuites simplifie le quotidien, tout en profitant d'une expérience visuelle soignée.
Ce téléviseur affiche une image précise grâce à la technologie QLED. Son interface Smart TV donne un accès direct à de nombreux services connectés sans installer de matériel supplémentaire. Son format 55 pouces permet d'équiper facilement un salon familial ou une grande chambre.
- Écran QLED 55 pouces affichant plus d'un milliard de couleurs grâce à la technologie Quantum Dot
- Processeur Q4 AI optimisant l'image et le son en temps réel pour une expérience fluide
- Accès à plus de 150 chaînes gratuites via Samsung TV Plus, sans abonnement
- Système One UI Tizen avec mises à jour de sécurité garanties pendant 7 ans
- Design ultra fin et pieds ajustables pour s'adapter facilement à différents intérieurs
- Aucune compatibilité Dolby Vision pour les contenus HDR
- Pied central imposant, nécessite un meuble adapté d'au moins 30 cm de profondeur
Une expérience visuelle immersive et accessible
Le téléviseur QLED Samsung trouve vite sa place dans une pièce de vie. Sa dalle 4K met en valeur les films, les séries et les jeux sur grand écran, même quand la luminosité de la pièce varie. L'accès aux chaînes gratuites et aux applications de streaming simplifie la routine du soir, que ce soit pour suivre l'actualité ou lancer rapidement le dessin animé préféré des enfants.
Vous profitez d'un design fin qui s'intègre facilement, sans occuper trop d'espace. Les pieds réglables facilitent l'installation sur un meuble existant, tout en gardant une bonne stabilité. Ce modèle s'adresse à ceux qui veulent un usage simple, sans complication, avec une image nette qui reste agréable qu'on soit assis en face ou un peu sur le côté.
Un positionnement clair et un usage quotidien
Boulanger propose le Samsung TQ55Q7F5 à 479 €. Ce tarif place ce modèle comme une option accessible pour qui cherche une grande diagonale sans compromis sur la simplicité d'utilisation. Le design fin et la navigation fluide conviennent à un usage quotidien, même dans une pièce peu lumineuse. L'ensemble reste pratique à installer et simple à entretenir au fil des saisons.
Le TOP des bons plans services en ligne pour les Soldes
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.