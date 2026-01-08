Le modèle Samsung TQ55Q7F5 est proposé à 479 € chez Boulanger, soit 20 % de réduction, au prix le plus bas jamais vu pour cette référence. Ce téléviseur QLED 4K offre une diagonale confortable pour regarder des films, suivre une série ou profiter d'un match.

Son interface Smart TV facilite la navigation, y compris pour les profils moins technophiles. L'accès rapide aux applications et à plus de 150 chaînes gratuites simplifie le quotidien, tout en profitant d'une expérience visuelle soignée.