Aujourd’hui, le divertissement ne se limite plus à un écran fixe dans le salon. On regarde une série dans la chambre, une recette en cuisine, une visio dans un bureau improvisé ou un film en vacances. La THOMSON Go Collection s’inscrit dans cette évolution en proposant des écrans mobiles, autonomes et simples à utiliser, capables de suivre les utilisateurs dans tous leurs espaces de vie.

La philosophie est claire : moins de contraintes, plus de liberté, sans renoncer à la qualité d’image, au confort sonore et à l’écosystème Android / Google TV.