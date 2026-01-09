À l’occasion des soldes d’hiver 2026, THOMSON met en avant sa Go Collection, une sélection de TV transportables sur batterie et de vidéoprojecteurs compacts, conçus pour offrir un divertissement mobile et flexible. Pensées pour s’adapter à tous les usages du quotidien, ces solutions bénéficient de remises immédiates et d’offres de remboursement limitées dans le temps.
La sélection THOMSON Go Collection pour les Soldes d’hiver 2026
Pour répondre à des usages très différents, la THOMSON Go Collection s’articule autour de six produits complémentaires, chacun pensé pour un contexte précis du quotidien. À l’occasion des soldes d’hiver 2026, tous bénéficient de remises immédiates et d’offres de remboursement.
- THOMSON Go TV 32 HD (32HA4M44) – La TV Android mobile et autonome : 399 € pendant les soldes d’hiver (au lieu de 499 €, remise immédiate + ODR)
- THOMSON Go Plus Pro 27 FHD tactile (27FE7M45) – La version fluide et polyvalente : 449 € pendant les soldes d’hiver (au lieu de 599 €, remise immédiate + ODR)
- THOMSON Go Plus Pro 27 UHD tactile (27UE7M45) – L’écran hybride travail & loisirs : 549 € pendant les soldes d’hiver (au lieu de 699 €, remise immédiate + ODR)
- THOMSON Go Plus 32 UHD tactile (32UE5M45) – L’écran tactile XXL du quotidien : 749 € pendant les soldes d’hiver (au lieu de 999 €, remise immédiate + ODR)
- Vidéoprojecteur THOMSON SIRIUS Triple Laser ultra-courte focale (PG55B) – Le grand écran sans recul : 649 € pendant les soldes d’hiver (au lieu de 799 €, remise immédiate + ODR)
- Vidéoprojecteur portable THOMSON VEGA LED (PG35B) – Le cinéma nomade : 449 € pendant les soldes d’hiver (au lieu de 599 €, remise immédiate + ODR)
Une nouvelle manière de consommer le divertissement, guidée par les usages
Aujourd’hui, le divertissement ne se limite plus à un écran fixe dans le salon. On regarde une série dans la chambre, une recette en cuisine, une visio dans un bureau improvisé ou un film en vacances. La THOMSON Go Collection s’inscrit dans cette évolution en proposant des écrans mobiles, autonomes et simples à utiliser, capables de suivre les utilisateurs dans tous leurs espaces de vie.
La philosophie est claire : moins de contraintes, plus de liberté, sans renoncer à la qualité d’image, au confort sonore et à l’écosystème Android / Google TV.
THOMSON Go TV 32 HD : la vraie TV qui n’est plus jamais au même endroit
La THOMSON Go TV 32 HD est une véritable révolution dans l’univers de la télévision. Contrairement à un écran d’appoint, il s’agit ici d’une vraie Smart TV Android, équipée d’un tuner TNT HD, mais montée sur roulettes et dotée d’une batterie intégrée offrant jusqu’à 4 heures d’autonomie.
Elle repose sur une dalle LED de 32 pouces en définition HD (1366 x 768 pixels), un format parfaitement adapté à un usage TV quotidien. Cette résolution HD offre un excellent compromis entre qualité d’image, lisibilité et consommation énergétique, un point clé pour une TV fonctionnant sur batterie.
Elle permet de déplacer l’expérience TV d’une pièce à l’autre, sans câble ni installation.
Ce qui fait la différence :
- TV Android complète avec Google Play Store et Chromecast intégré
- Autonomie sur batterie pour une utilisation sans prise
- Support sur roulettes stable et facile à déplacer
Idéale pour un usage familial, la Go TV 32 HD s’adapte aussi bien à une chambre, une cuisine ou une terrasse. Elle s’adresse à ceux qui veulent la simplicité d’une TV classique, mais avec une liberté d’installation totale.
THOMSON Go Plus Pro 27 FHD tactile : la polyvalence avant tout
Plus accessible, le Go Plus Pro 27 FHD conserve l’essence de la gamme avec une dalle LED tactile de 27 pouces en définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Cette résolution Full HD reste une valeur sûre, offrant une image nette et confortable pour un usage quotidien.
Il se distingue également par sa fréquence de 100 Hz, idéale pour les contenus dynamiques comme les films d’action, le sport ou le streaming fluide.
Il s’adresse à ceux qui veulent un écran tactile mobile performant, sans forcément passer à la 4K.
Pourquoi il séduit :
- Écran tactile fluide et réactif
- Très bon confort pour films et sport
- Mobilité et autonomie identiques à la version UHD
C’est le modèle le plus équilibré pour un usage familial et polyvalent, combinant divertissement, navigation et usage quotidien.
THOMSON Go Plus Pro 27 UHD tactile : l’écran hybride pour travailler et se divertir
Le Go Plus Pro 27 UHD s’adresse à un public plus exigeant, à la recherche d’un écran capable de répondre à des usages professionnels et de divertissement. Il est équipé d’une dalle LED tactile de 27 pouces en définition UHD 4K (3840 x 2160 pixels), offrant une grande finesse d’affichage.
Cette résolution UHD est idéale pour le télétravail, le multitâche et la visioconférence, car elle permet d’afficher davantage d’informations à l’écran avec une excellente précision. Associée à une caméra intégrée, elle en fait un allié naturel pour les appels vidéo.
Il trouve facilement sa place dans un bureau, un salon ou une chambre.
Ses points clés :
- Écran tactile UHD précis et confortable
- Caméra intégrée pour les appels vidéo
- Son immersif avec subwoofer intégré
Grâce à sa mobilité et à son autonomie, il permet de créer un véritable poste de travail mobile, sans sacrifier le confort lors des moments de détente. Un produit taillé pour les jeunes actifs et télétravailleurs.
THOMSON Go Plus 32 UHD tactile : l’écran central, interactif et partagé
Avec le Go Plus 32 UHD, THOMSON introduit un écran tactile grand format qui transforme l’usage quotidien. Son écran LED de 32 pouces en définition UHD 4K (3840 x 2160 pixels) agit comme une tablette géante, intuitive et accessible à tous les membres du foyer.
La très haute définition UHD apporte un réel confort visuel : textes plus nets, images plus détaillées et excellente lisibilité, même à courte distance, ce qui est particulièrement appréciable sur un écran tactile.
C’est un écran que l’on touche, que l’on partage et que l’on déplace selon les besoins.
À l’usage, il excelle pour :
- Suivre des recettes ou des tutoriels en cuisine
- Naviguer sur le web et YouTube de manière tactile
- Profiter du streaming de façon plus interactive
L’expérience tactile apporte une proximité nouvelle avec le contenu, tout en conservant l’univers Android TV et ses applications. Un produit pensé pour les foyers connectés qui cherchent un écran polyvalent et central.
Vidéoprojecteur THOMSON SIRIUS : le très grand écran, même sans recul
Le THOMSON SIRIUS se démarque par sa technologie Triple Laser en ultra-courte focale, capable de projeter une image jusqu’à 100 pouces à seulement 40 cm du mur. Il permet de profiter d’un très grand écran, même dans un espace réduit.
Pensé comme une alternative moderne à la TV, il s’installe rapidement et sans contrainte, avec l'avantage de disposer d'une batterie, pour éviter d'avoir à le brancher.
Ses atouts principaux :
- Projection ultra-courte focale
- Couleurs riches grâce au triple laser RVB
- Google TV intégré pour le streaming
Un choix idéal pour les amateurs de cinéma qui veulent une expérience immersive sans installation lourde.
Vidéoprojecteur THOMSON VEGA : le divertissement qui vous suit partout
Compact, léger et livré avec sa housse de transport, le THOMSON VEGA incarne parfaitement le divertissement nomade. Il se transporte facilement et s’installe en quelques secondes, que ce soit à la maison, en vacances ou chez des amis. Tout comme le Sirius, le THOMSON VEGA est équipé d'une batterie, afin de pouvoir le placer vraiment partout.
À l’usage, il est parfait pour :
- Les déplacements et les voyages
- Les soirées cinéma improvisées
- Une utilisation intérieure ou extérieure
Grâce à sa mise au point automatique et à Google TV, il permet de lancer un film ou une série sans réglage complexe. Un vrai cinéma de poche, pensé pour la mobilité. En plus de cette mise au point automatique, le VEGA propose la correction automatique de l'image, pour une image toujours nette.
Soldes d’hiver 2026 : une opportunité idéale pour passer au divertissement mobile
Du 7 janvier au 3 février 2026, la THOMSON Go Collection bénéficie de remises immédiates et d’offres de remboursement, rendant ces solutions innovantes plus accessibles que jamais.
C’est le moment idéal pour investir dans un écran durable, flexible et capable de s’adapter aux nouveaux usages numériques.
✅ Notre avis sur la THOMSON Go Collection
La Go Collection propose une vision cohérente et moderne du divertissement. Chaque produit répond à un usage précis, avec une vraie réflexion autour de la mobilité et de la simplicité. Mention spéciale à la Go TV 32 HD et aux écrans tactiles, qui apportent une réelle valeur ajoutée sur un marché encore très classique.
Qu’est-ce que la THOMSON Go Collection ?
La THOMSON Go Collection est une gamme d’écrans conçus pour un usage mobile et flexible. Elle comprend des TV sur roulettes et sur batterie, des écrans tactiles XXL ainsi que des vidéoprojecteurs, pensés pour s’adapter à tous les moments du quotidien.
Peut-on utiliser les produits THOMSON Go Collection sans prise électrique ?
Oui. La majorité des produits de la Go Collection disposent d’une batterie intégrée, offrant jusqu’à 4 heures d’autonomie selon les modèles. Cela permet une utilisation sans fil, sans dépendre d’une prise électrique, notamment sur une terrasse, dans une autre pièce ou en déplacement.
Les produits THOMSON Go Collection sont-ils compatibles avec Netflix et les plateformes de streaming ?
Oui. Les TV et vidéoprojecteurs de la Go Collection fonctionnent sous Android TV ou Google TV, ce qui permet d’accéder aux principales plateformes de streaming comme Netflix, YouTube, Prime Video ou Disney+, selon la disponibilité des services.