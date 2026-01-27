Chaque image gagne en impact grâce à la résolution 4K UHD (3 840 x 2 160 px) et à la fluidité 120 Hz, particulièrement appréciable pour le sport et les jeux vidéo. Les joueurs profiteront également d’un temps de réponse certifié 0,1 ms, de la compatibilité G-Sync et AMD FreeSync Premium, ainsi que du support HGiG pour le HDR gaming.

Côté son, LG mise sur une immersion virtuelle avec un son surround 9.1.2 simulé, suffisant pour une pièce de taille moyenne, même si une barre de son reste recommandée pour un rendu plus ample.

Le téléviseur fonctionne sous webOS 25, une interface fluide et intuitive donnant accès aux principales plateformes de streaming. La connectique comprend 4 ports HDMI et 2 ports USB, de quoi brancher consoles, box et lecteurs sans compromis.

Enfin, son design fin et discret permet une intégration facile dans la plupart des salons, sans effet massif.