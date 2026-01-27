Les soldes d’hiver réservent parfois de vraies opportunités sur le segment premium. C’est le cas de cette TV LG OLED 55 pouces, affichée à un tarif nettement plus accessible grâce à une double remise immédiate et différée.
LG profite des soldes d’hiver pour repositionner son OLED55B5, un téléviseur OLED 4K de 55" (139 cm) équipé d’une dalle 120 Hz et du processeur Alpha 8 AI 4K Gen2. Proposé à 679,99 € au lieu de 1 199,99 €, ce modèle bénéficie en plus de 120 € crédités sur la carte de fidélité, soit plus de 520€ d’avantage au total.
- Écran OLED 4K de 139 cm
- Contraste infini avec noirs absolus
- Compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos
- Temps de réponse ultra-rapide de 0,1 ms
- Interface webOS intuitive et personnalisable
- Non adapté à de petites pièces
- Peut nécessiter des réglages avancés pour une performance optimale
LG OLED 55B5 : une TV OLED 4K complète et taillée pour durer
Positionnée dans la gamme OLED 2025 de LG, la OLED55B5 se distingue par une approche équilibrée entre performances et prix. Elle embarque le processeur Alpha 8 AI 4K Gen2, plus performant que les générations précédentes, capable d’analyser les contenus en temps réel pour ajuster l’image selon le genre (films, sport, jeux, séries).
Comme détaillé dans le test Clubic des TV OLED LG (lien interne à intégrer), LG reste une référence sur la gestion du contraste, du HDR et de la mise à l’échelle. Ici, les technologies AI Super Upscaling et OLED Dynamic Tone Mapping améliorent la netteté et la profondeur des sources non 4K, même si le rendu dépend toujours de la qualité du signal d’origine.
Une expérience cinéma et gaming bien maîtrisée
Chaque image gagne en impact grâce à la résolution 4K UHD (3 840 x 2 160 px) et à la fluidité 120 Hz, particulièrement appréciable pour le sport et les jeux vidéo. Les joueurs profiteront également d’un temps de réponse certifié 0,1 ms, de la compatibilité G-Sync et AMD FreeSync Premium, ainsi que du support HGiG pour le HDR gaming.
Côté son, LG mise sur une immersion virtuelle avec un son surround 9.1.2 simulé, suffisant pour une pièce de taille moyenne, même si une barre de son reste recommandée pour un rendu plus ample.
Le téléviseur fonctionne sous webOS 25, une interface fluide et intuitive donnant accès aux principales plateformes de streaming. La connectique comprend 4 ports HDMI et 2 ports USB, de quoi brancher consoles, box et lecteurs sans compromis.
Enfin, son design fin et discret permet une intégration facile dans la plupart des salons, sans effet massif.
