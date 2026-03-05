Les grandes télévisions QLED 4K ont longtemps rimé avec budgets conséquents, mais le marché a changé de visage. Oon se demande légitimement ce que vaut vraiment ce 65" bardé de promesses, et si l’offre tient la route face aux alternatives du marché.
Les téléviseurs de grande diagonale à moins de 500 € constituaient encore récemment une catégorie très clairsemée. La Thomson 65QG7C04 coche pourtant plusieurs cases attendues sur un tel segment : dalle QLED de 65 pouces (164 cm), résolution 4K UHD, taux de rafraîchissement de 144 Hz et Google TV intégrée. Cette promotion chez Cdiscount représente une remise de 314,10 € sur le prix conseillé, soit près de 40% d’économie, ce qui mérite qu’on s’y attarde sérieusement.
Ce que propose concrètement cette offre
484,90 € pour une dalle QLED 65 pouces avec 144 Hz, Dolby Vision et deux ports HDMI 2.1 : le rapport fonctionnalités/prix est objectivement difficile à ignorer. La gamme QLED Pro de Thomson a déjà retenu l’attention de Clubic lors de l’IFA de Berlin, notamment pour ses tarifs compétitifs et l’intégration soignée de Google TV, une interface appréciée pour sa richesse et son accessibilité. À ce stade de prix, la concurrence directe peine à aligner autant de fonctionnalités gaming et HDR sur un même produit.
Les autres meilleures offres du moment :
- Caméra de sécurité BLINK Mini 14,99 € au lieu de 25,99 €
- Tineco Floor One Stretch S6 229 € au lieu de 379 €
- Lefant M3 Max Robot Aspirateur Laveur à 339,99 € au lieu de 1229,99 €
- Google Pixel 9a à 345,98 € au lieu de 549 €
Une fiche technique taillée pour le gaming et le streaming
La Thomson 65QG7C04 ne se contente pas d’afficher une diagonale flatteuse. Ses deux ports HDMI 2.1 permettent de brancher une PS5 ou une Xbox Series X en 4K/120 Hz sans compromis, tandis que le 144 Hz natif assure une fluidité bienvenue sur les scènes rapides, qu’il s’agisse de sport ou de FPS.
Le support de Dolby Vision et Dolby Atmos complète un profil technique solide pour les contenus premium des plateformes comme Netflix ou Disney+. La rédaction Clubic, dans son guide des meilleures TV 65 pouces, souligne que ce format 65 pouces est idéal pour une expérience grand écran immersive sans sacrifier l’harmonie d’un salon standard.
Thomson face à la concurrence : un positionnement assumé
Thomson joue la carte de l’accessibilité face à des acteurs comme Samsung, LG ou TCL, qui dominent le milieu et le haut de gamme. La 65QG7C04 n’est pas une TV OLED ni une Mini LED : elle repose sur une technologie LCD à rétroéclairage QLED Direct LED, ce qui implique des noirs moins profonds et une gestion des halos moins précise que chez ses rivales premium, mais garantit une colorimétrie vive et lumineuse à ce niveau de prix.
Analyse critique : forces et faiblesses en usage réel
Concrètement, cette TV s’adresse à un profil clair : celui qui veut grand, fluide et connecté, sans dépasser les 500 €. Le pied central pivotant, pointé par Clubic comme une feature plutôt rare dans cette gamme de prix, apporte une vraie flexibilité d’installation dans un salon. Il faut néanmoins garder la tête froide sur les limites techniques.
✅ Les points forts
- Dalle QLED 65 pouces (164 cm) avec 4K UHD et 144 Hz natif pour une fluidité réelle
- Deux ports HDMI 2.1 compatibles consoles next-gen (PS5, Xbox Series X)
- Google TV complète avec Assistant Google, Chromecast et recommandations personnalisées
- Support Dolby Vision et Dolby Atmos pour les contenus HDR et l’audio immersif
- Pied central pivotant, pratique pour adapter l’angle de visionnage
- Télécommande Bluetooth rétroéclairée incluse
- Angle de visualisation large : 178° en horizontal comme en vertical
❌ Les points faibles
- Puissance audio modeste avec seulement 2 x 10 W : une barre de son reste conseillée pour les films
- Dalle LCD Direct LED sans Mini LED : les noirs restent moins profonds qu’un OLED ou un panneau Mini LED
- Absence de HDR10+, ce qui prive d’une norme de plus en plus répandue chez les concurrents
- RAM de 2 Go seulement : la fluidité de Google TV pourrait se dégrader à long terme
- Thomson reste une marque sans historique de test approfondi dans les comparatifs haut de gamme
✅ Verdict de la rédaction :
À 484,90 €, la Thomson 65QG7C04 s’impose comme une option sérieuse pour quiconque cherche un grand écran QLED 4K 144 Hz sans franchir la barre des 500 €. Elle conviendra particulièrement aux joueurs console, aux amateurs de sport en direct et aux foyers qui veulent accéder aux grandes plateformes de streaming via une interface Google TV bien maîtrisée.
En revanche, si vous êtes exigeant sur la qualité des noirs, que vous portez une attention particulière au rendu audio ou que vous visez une TV principale pour du home-cinéma de référence, il vaudra mieux regarder vers une dalle OLED ou Mini LED, quitte à allonger le budget. Pour tous les autres, cette remise de 40% transforme une TV correcte en un vrai bon plan de début d’année.
Le TOP des bons plans services en ligne en mars 2026
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82%)
- Forfait RED by SFR 110 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 38 €
- Promo Verisure : -50 % sur l'installation d'une alarme connectée complète