La Thomson 65QG7C04 ne se contente pas d’afficher une diagonale flatteuse. Ses deux ports HDMI 2.1 permettent de brancher une PS5 ou une Xbox Series X en 4K/120 Hz sans compromis, tandis que le 144 Hz natif assure une fluidité bienvenue sur les scènes rapides, qu’il s’agisse de sport ou de FPS.

Le support de Dolby Vision et Dolby Atmos complète un profil technique solide pour les contenus premium des plateformes comme Netflix ou Disney+. La rédaction Clubic, dans son guide des meilleures TV 65 pouces, souligne que ce format 65 pouces est idéal pour une expérience grand écran immersive sans sacrifier l’harmonie d’un salon standard.