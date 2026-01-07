D’emblée, cette TV 32 pouces repose sur une dalle HD Ready (1 366 × 768 pixels). Un choix logique sur cette diagonale, qui permet de conserver une image nette à distance raisonnable. Compatible HDR10 et HLG, elle améliore légèrement le rendu des contenus compatibles, même si les limites inhérentes à la définition se font sentir face à des modèles Full HD ou 4K. Les angles de vision larges (178°) et la gestion d’environ 16,7 millions de couleurs assurent toutefois un affichage homogène, adapté à un usage TV classique ou streaming.

Un son surprenant pour la catégorie

Côté audio, la Xiaomi TV A 32 se distingue par l’intégration des technologies Dolby Audio™, DTS-X et DTS Virtual:X. Avec ses 2 haut-parleurs de 5 W, elle délivre un son clair et suffisamment ample pour une petite pièce. Sans remplacer une barre de son, l’ensemble reste cohérent pour des séries, des émissions ou des vidéos YouTube.

Google TV au cœur de l’expérience

Dynamique dès l’allumage, l’interface Google TV donne accès à Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ et bien d’autres services. Le Google Assistant intégré facilite la navigation à la voix, tandis que Chromecast et Miracast permettent de diffuser rapidement du contenu depuis un smartphone ou un ordinateur. Les performances sont assurées par un processeur quad-core Cortex-A55, épaulé par 1,5 Go de RAM et 8 Go de stockage, suffisants pour cet usage.

Une connectique complète pour le quotidien

Enfin, cette TV Xiaomi propose l’essentiel côté connectivité : Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.0, HDMI, USB, Ethernet et même une entrée AV pour les équipements plus anciens. Son châssis métallique apporte une touche plus premium que la moyenne dans cette gamme de prix.

Affichée à 98,92 € dès le premier jour des soldes, la Xiaomi TV A 32 s’adresse clairement à ceux qui veulent une Smart TV fiable, connectée et abordable. Une option pertinente pour un second téléviseur ou un premier équipement, sans compromis excessif sur l’essentiel.