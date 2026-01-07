Difficile de passer à côté de ce bon plan dès le premier jour des soldes. Xiaomi frappe fort avec sa TV A 32 pouces, une Smart TV compacte, bien équipée et désormais affichée sous la barre symbolique des 100 euros. Une opportunité intéressante pour équiper une pièce secondaire sans exploser le budget.
Pensée pour les petits espaces et les usages du quotidien, la Xiaomi TV A 32 profite actuellement d’une baisse de prix notable, passant de 110 € à 98,92 € grâce au code FRBB13. Une offre valable dès le lancement des soldes, idéale pour celles et ceux qui cherchent une Smart TV simple, connectée et accessible.
Pourquoi choisir la Xiaomi TV A 32 ?
- Un format compact et polyvalent, parfaitement adapté à une chambre, un studio ou une cuisine
- Google TV intégré, avec accès direct aux principales plateformes de streaming
- Un prix sous les 100 €, rare pour une Smart TV de marque reconnue au premier jour des soldes
Xiaomi TV A 32 : une Smart TV compacte et complète à prix soldé
Dans le catalogue du constructeur chinois, la Xiaomi TV A 32 se positionne comme une solution d’entrée de gamme cohérente. Le fabricant mise sur l’essentiel : une interface fluide, une connectivité complète et un bon rapport équipement/prix pour un usage quotidien.
Une image correcte pour un usage quotidien
D’emblée, cette TV 32 pouces repose sur une dalle HD Ready (1 366 × 768 pixels). Un choix logique sur cette diagonale, qui permet de conserver une image nette à distance raisonnable. Compatible HDR10 et HLG, elle améliore légèrement le rendu des contenus compatibles, même si les limites inhérentes à la définition se font sentir face à des modèles Full HD ou 4K. Les angles de vision larges (178°) et la gestion d’environ 16,7 millions de couleurs assurent toutefois un affichage homogène, adapté à un usage TV classique ou streaming.
Un son surprenant pour la catégorie
Côté audio, la Xiaomi TV A 32 se distingue par l’intégration des technologies Dolby Audio™, DTS-X et DTS Virtual:X. Avec ses 2 haut-parleurs de 5 W, elle délivre un son clair et suffisamment ample pour une petite pièce. Sans remplacer une barre de son, l’ensemble reste cohérent pour des séries, des émissions ou des vidéos YouTube.
Google TV au cœur de l’expérience
Dynamique dès l’allumage, l’interface Google TV donne accès à Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ et bien d’autres services. Le Google Assistant intégré facilite la navigation à la voix, tandis que Chromecast et Miracast permettent de diffuser rapidement du contenu depuis un smartphone ou un ordinateur. Les performances sont assurées par un processeur quad-core Cortex-A55, épaulé par 1,5 Go de RAM et 8 Go de stockage, suffisants pour cet usage.
Une connectique complète pour le quotidien
Enfin, cette TV Xiaomi propose l’essentiel côté connectivité : Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.0, HDMI, USB, Ethernet et même une entrée AV pour les équipements plus anciens. Son châssis métallique apporte une touche plus premium que la moyenne dans cette gamme de prix.
Affichée à 98,92 € dès le premier jour des soldes, la Xiaomi TV A 32 s’adresse clairement à ceux qui veulent une Smart TV fiable, connectée et abordable. Une option pertinente pour un second téléviseur ou un premier équipement, sans compromis excessif sur l’essentiel.
Le TOP des bons plans services en ligne en janvier
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 24,99 €/mois sans engagement
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
Suivez les Soldes d'hiver avec Clubic
Du 7 janvier au 3 février, les meilleures offres des Soldes d'hiver 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.