Le téléviseur OLED s'intègre facilement dans un salon, même si l'espace manque un peu. Vous profitez d'une image détaillée, avec des noirs profonds et des couleurs nuancées, sur un écran de 55 pouces. La fonction Fire TV simplifie l'accès à vos applications préférées, sans avoir à jongler entre plusieurs télécommandes. Alexa répond à la voix, ce qui facilite la recherche d'un programme ou le lancement d'une playlist. Certains diront que la qualité d'affichage rend le visionnage des séries plus agréable, surtout en soirée ou lors d'un match important.

Le son Surround Pro enveloppe la pièce, ce qui crée une ambiance cinéma à la maison. Le mode Jeu réduit la latence pour les parties rapides, un détail qui compte si vous aimez jouer sur console. En fin de compte, ce modèle combine simplicité d'utilisation et performances, sans complexité inutile pour un usage familial ou individuel.