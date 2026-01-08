La technologie OLED rend chaque image plus lumineuse, même dans une pièce peu éclairée. Avec cette remise importante, regarder vos films ou séries préférés prend une toute autre dimension.
Le Panasonic TV-55Z80B s'affiche à 679€ grace au code RAKUTEN20 chez Rakuten, soit une baisse de 55% et le prix le plus bas jamais vu. Ce téléviseur OLED propose une diagonale large de 139 cm et intègre Fire TV pour un accès simple aux applications et à la commande vocale. L'image détaillée convient bien aux soirées cinéma ou aux jeux vidéo, avec un rendu fidèle des couleurs. Difficile de trouver un tarif aussi bas pour ce format et cette technologie.
Ce téléviseur possède une image contrastée qui valorise les scènes sombres. La présence d'un son Surround Pro apporte plus d'immersion lors d'une partie de jeu ou d'un film d'action. Il rivalise aujourd'hui avec d'autres modèles OLED plus onéreux.
- Technologie OLED pour des noirs profonds et un contraste élevé
- Résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) pour une image très détaillée
- Compatibilité HDR pour des couleurs plus naturelles et dynamiques
- Mode Jeu extrême limitant la latence lors des sessions gaming
- Fire TV intégré offrant un accès direct aux plateformes de streaming et commandes Alexa
- Diagonale de 139 cm imposante dans les petites pièces
- Connectique limitée pour les installations multi-appareils avancées
Une immersion visuelle et sonore accessible
Le téléviseur OLED s'intègre facilement dans un salon, même si l'espace manque un peu. Vous profitez d'une image détaillée, avec des noirs profonds et des couleurs nuancées, sur un écran de 55 pouces. La fonction Fire TV simplifie l'accès à vos applications préférées, sans avoir à jongler entre plusieurs télécommandes. Alexa répond à la voix, ce qui facilite la recherche d'un programme ou le lancement d'une playlist. Certains diront que la qualité d'affichage rend le visionnage des séries plus agréable, surtout en soirée ou lors d'un match important.
Le son Surround Pro enveloppe la pièce, ce qui crée une ambiance cinéma à la maison. Le mode Jeu réduit la latence pour les parties rapides, un détail qui compte si vous aimez jouer sur console. En fin de compte, ce modèle combine simplicité d'utilisation et performances, sans complexité inutile pour un usage familial ou individuel.
Un positionnement rare pour un téléviseur OLED
Rakuten propose le Panasonic TV-55Z80B à 679 €, un prix qui reste rare pour ce type d'écran. Ce modèle, pensé pour un usage quotidien, limite la consommation d'énergie grâce à la technologie OLED.
L'écran s'adapte bien à des usages variés, du film en famille à la session de jeu, sans demander de réglages compliqués. Le rapport fonctionnalité/prix reste difficile à égaler à ce niveau de gamme.
