Le Philips Ambilight 48OLED760 passe à 849 € chez Amazon, soit une baisse de 39 % et le tarif le plus bas jamais vu pour ce modèle. La période du Black Friday rend cette offre particulièrement remarquable. Cet écran 48 pouces propose une expérience visuelle immersive pour regarder des films ou jouer, avec la touche lumineuse Ambilight qui change vraiment l'ambiance dans le salon.

Le téléviseur embarque la technologie OLED 4K et le moteur d'image P5 AI, pour des couleurs précises et des noirs profonds. On retrouve également le son Dolby Atmos et la compatibilité avec Alexa ou Google Assistant pour piloter la TV à la voix. Un ensemble solide pour s'équiper ou renouveler son matériel, accessible à un public large.