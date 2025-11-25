Amazon affiche la TV OLED Ambilight Philips 48" à 849 €, son prix le plus bas jamais observé. Une réduction massive en plein Black Friday pour un modèle ultra-immersif.
Le Philips Ambilight 48OLED760 passe à 849 € chez Amazon, soit une baisse de 39 % et le tarif le plus bas jamais vu pour ce modèle. La période du Black Friday rend cette offre particulièrement remarquable. Cet écran 48 pouces propose une expérience visuelle immersive pour regarder des films ou jouer, avec la touche lumineuse Ambilight qui change vraiment l'ambiance dans le salon.
Le téléviseur embarque la technologie OLED 4K et le moteur d'image P5 AI, pour des couleurs précises et des noirs profonds. On retrouve également le son Dolby Atmos et la compatibilité avec Alexa ou Google Assistant pour piloter la TV à la voix. Un ensemble solide pour s'équiper ou renouveler son matériel, accessible à un public large.
Le téléviseur OLED Ambilight affiche des couleurs lumineuses qui s'adaptent à l'image. Son processeur P5 AI améliore le contraste et la fluidité, ce qui rend les films et les jeux plus agréables à regarder.
- Éclairage Ambilight sur 3 côtés pour une immersion visuelle unique
- Dalle OLED 4K Ultra HD de 121 cm pour des noirs profonds et des couleurs vives
- Processeur P5 AI Perfect Picture Engine pour une image fluide et détaillée, même en mouvement
- Compatibilité Dolby Vision et Dolby Atmos pour un son enveloppant et une image optimisée
- Accès rapide aux services de streaming avec Titan OS et assistants vocaux intégrés (Alexa, Google Assistant)
- Diagonale de 48 pouces (121 cm) limitée pour les très grandes pièces
- Plateforme Titan OS moins connue que certains concurrents, applications parfois absentes
- Pas de taux de rafraîchissement de 120 Hz, moins adapté au jeu vidéo exigeant
Une immersion lumineuse pour chaque moment devant l'écran
Le téléviseur Ambilight transforme la façon dont vous regardez vos contenus, que ce soit une série le soir ou un match en famille. Les lumières LED intégrées aux bords de l'écran réagissent à chaque image, créant une ambiance qui prolonge la scène jusque sur les murs.
Cette technologie donne l'impression que l'écran est plus grand et que l'action vous entoure, sans effort. L'OLED 4K assure des noirs profonds et des couleurs éclatantes, ce qui rend chaque détail visible même dans l'obscurité ou les scènes très claires.
La simplicité d'utilisation séduit aussi bien les amateurs de cinéma que ceux qui aiment zapper rapidement entre la TNT, Netflix ou une console de jeu. Certains diront que ce genre de téléviseur change la routine du soir, d'autres apprécieront la possibilité de tout piloter à la voix, sans télécommande.
Les meilleurs deals services en ligne du Black Friday
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-82 %)
- ⚡️ Forfait RED by SFR 120 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 599 € au lieu de 1 563 € (-60%)
- -50% sur l'offre Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, etc…)
- 130 € offerts chez BoursoBank avec le code BBKMBA130 (Voir conditions)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €
- NordVPN Basique à 2,99€/mois pendant 24 mois + 3 mois offerts (-74%)
Un positionnement solide et pratique au quotidien
Amazon affiche Philips Ambilight 48OLED760 à 849 €. Ce tarif place le modèle comme une solution accessible pour qui souhaite s'équiper d'un écran immersif et polyvalent, adapté à un usage quotidien. L'ensemble convient bien à un salon où l'on cherche autant le confort visuel que la simplicité d'utilisation.
Comment profiter des ventes flash du Black Friday ?
Durant tout le mois de novembre, Clubic vous propose chaque jour des sélections thématiques regroupant les meilleures offres à saisir en direct.
Retrouvez tous les bons plans du Black Friday 2025 sur la page dédiée à l'événement.
Pour les aficionados de X.com (Twitter), n'hésitez pas à suivre notre compte Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres.