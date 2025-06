L'U8Q représente une belle montée en puissance sur le MiniLED pour Hisense. Le constructeur chinois cherche ici à affiner sa maîtrise du rétroéclairage MiniLED, en proposant une solution plus dense que sur les modèles précédents. Le téléviseur embarque une dalle VA 10 bits (native 120 Hz, boostée à 165 Hz), associée à un rétroéclairage Full Array composé de plus de 2000 zones sur le modèle 65 pouces, et jusqu’à plus de 6000 zones sur le modèle 100 pouces. Ce maillage extrêmement fin permet une meilleure gestion des contrastes, une réduction visible du blooming, et une précision accrue dans le contrôle des hautes lumières, mais aussi et surtout, une luminosité record, comme nous l'avions déjà évoqué lors de nos premières impressions sur l'Hisense U8Q.