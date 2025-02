Bombing_Basta

C’est une bonne chose, mais il serait vraiment temps de légiférer.

Tout le monde est clairement au courant que c’est une sorte d’obsolescence programmée.

Tout logiciel devrait pouvoir être mis à jour comme sur pc par l’utilisateur final, même après la fin du support matériel (et on le voit bien avec le scandale windows 11)

Cinq, sept ou même huit ça reste ridicule comparé au temps d’usage potentiel et surtout préférable.

Sur téléphone on peut encore installer la rom qu’on veut si on choisit bien son modèle on est large depuis un moment avec lineage ou autre.

Mais sur télé on est coincé, encore une fois on nous bloque avec du software proprio…

Ça serait vraiment bien une loi sur l’accès au matériel par l’utilisateur final.