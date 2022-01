CES 2022 : du Mini-LED et des téléviseurs à tous les prix chez Hisense (et un peu d’OLED)

Avec des caractéristiques similaires sur de nombreux points, la série U8HQ se contentera quant à elle d’un nombre de zones de dimming beaucoup plus limité, quelques centaines. Le pic lumineux attendu est logiquement moins élevé, avec 1 000 nits tout au plus. Cette gamme sera équipée d’un système audio complet, avec un caisson de basse à l’arrière, une barre de son en façade et des enceintes cheminées. Trois diagonales seront disponibles d’ici l’été 2022, et les tarifs sont fixés à 1 490 euros pour le 55U8HQ, 1 990 euros pour le 65U8HQ et 3 490 euros pour le 75U8HQ.