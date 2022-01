CES 2022 : Hisense présente le premier Laser TV 8K 120 Hz au monde

Cette impressionnante annonce n’est pas la seule innovation portée par Hisense lors de ce CES 2022. Le fabricant chinois en a aussi profité pour évoquer son Laser TV enroulable, le 77R1. Unique en son genre, le 77R1 est un véritable élément de design. Il s’agit d’un meuble qui accueille le module de vidéo projection et l’écran. Une fois allumé, l’écran se déroule et offre une expérience similaire au TriChroma Laser TV, selon Hisense.



Et puisqu’un meuble dispose forcément d’un peu d’espace, Hisense y a intégré un système sonore signé Harman Kardon, compatible DTS:X, DTS - HD et Dolby Audio. Cette installation étonnante devrait également arriver sur le marché en 2023 contre environ 15 000 euros.