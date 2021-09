Hisense OLED, Mini-LED, QLED, LaserTV : des nouveautés comme s'il en pleuvait

On reproche souvent aux téléviseurs OLED leur pic de luminosité contenu ; pour répondre à ces critiques, Hisense propose donc le U9GQ, un téléviseur Mini-LED et QLED qui trouvera sa place dans tous les salons, même les plus lumineux.

Selon Hisense, le U9GQ peut atteindre un pic de luminosité supérieur à 2 000 nits, couplé à 1 280 zones de rétro-éclairage, soit de quoi gérer finement la dalle. En outre, le téléviseur sera équipé d'un système audio 3.1.2 de 90 watts. Comme pour les téléviseurs OLED de la marque, il embarque l'intégralité des formats HDR, et peut lire le Dolby Atmos et le DTS:X. Ce modèle est proposé avec une unique diagonale de 75 pouces et sera commercialisé autour de 3 000 €.