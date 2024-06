De la R&D aux chaines de production, plongée au cœur de l'empire Hisense

Il nous aura fallu pas moins de 17 heures en avion pour rejoindre la ville côtière de Qingdao, fief du Hisense Group. Plus connue en Europe pour la célèbre brasserie Tsingtao, héritée de l’Empire colonial allemand, la ville a connu une très forte croissance depuis le début des années 2000 et a vu se multiplier les buildings, entre le ballet incessant des conteneurs dans les terminaux de son port en eau profonde donnant sur la mer Jaune. Qingdao rayonne aussi à l’international par l’implantation de deux géants de la Tech dont les activités sont variées, on parle bien sûr d’Haier et d’Hisense. Leader sur le marché du téléviseur en Chine, Hisense s’est largement imposé sur son marché national et poursuit sa croissance à l’internationale sur le brun comme le blanc, tout comme avec ses nombreuses filiales et activités diverses.