Alors que l'on pense en premier lieu à un téléviseur qui se transforme en tableau comme The Frame, conçu en collaboration avec le célèbre designer suisse Yves Behar, il y a aussi The Serif, un modèle conçu cette fois-ci par les designers français Ronan et Erwan Bouroullec. Citons aussi The Sero, un téléviseur capable de pivoter automatiquement du mode paysage à portrait, et vice-versa. Et puis, plus récemment, l'enceinte personnalisable Samsung Music Frame est venu étoffer le catalogue lifestyle de la marque.