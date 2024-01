CES 2024 : Hisense dévoile ses Canvas TV, des téléviseurs lifestyle pour concurrencer The Frame

Finalement, le téléviseur lifestyle d’Hisense arrive bel et bien sur le marché, sous l’appellation Canvas TV. Il sera décliné en trois diagonales, de 55, 65 et 75 pouces. Il disposera d’un support lui permettant d’être fixé contre un mur et de s’intégrer parfaitement à tout espace de vie, tel un tableau. À l’instar du Samsung The Frame, le Canvas TV proposera d’afficher des œuvres d’art, ou des photographies, lorsqu’il n’est pas utilisé pour diffuser du contenu provenant d’autres sources. Le système d’exploitation d’Hisense est à la manœuvre pour fondre ce téléviseur dans le décor. Le constructeur en aurait développé une version optimisée pour ses Canvas TV, nommée Vidaa Art.