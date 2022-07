Test Samsung The Frame 2022 : un téléviseur polyvalent entre gaming, cinéma et œuvres d’art

8

Quand on craque pour Samsung The Frame, c’est vraiment parce que l’on veut remplacer son téléviseur par un tableau virtuel sur lequel on fera tourner des œuvres d’art. On sera soi-même enchanté du résultat, tout autant que ses invités.

The Frame est aussi un téléviseur QLED traditionnel, avec un grand nombre de fonctions et d’usages. Il a le nécessaire pour le gaming et de quoi fournir une belle image précise. Mais il n’est pas au niveau de téléviseurs concurrents dans la même gamme de prix, avec une image qui pourrait être plus lumineuse et mieux équilibrée par défaut en matière de colorimétrie.

En résumé, le côté tableau design doit primer sur les envies de cinéma, et non le contraire.