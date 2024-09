NiCO

L’énorme plus par rapport aux The Frame c’est l’absence de « boitier » en plus de l’écran : sur un Samsung The Frame, quand on le met au mur, on doit prévoir « à proximité » la place pour le boitier qui a toutes les connectiques. Ici, tout est sur le téléviseur directement (il est donc un peu plus épais mais c’est quand même beaucoup plus confortable)

Reste à voir la consommation « semi-éteint » (avec un tableau affiché) et s’il y a des détecteurs de présence ou autre qui n’allumerait pas le tableau quand il n’y a personne dans la pièce… (il n’y en a pas sur les The Frame !)