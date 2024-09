Côté son, c'est bien Onkyo qui a travaillé avec TCL sur ce C765, et non Bowers & Wilkins qui a pour le moment été mis à contribution sur les nouveaux TCL NXTFrame et TCL X11H. On retrouve un système 2.1 assez classique avec une puissance de 60 W et le support du Dolby Atmos et du DTS Virtual:X.



Le TCL C765 et ses cinq diagonales devraient arriver sur le marché avant la fin de l'année.