TCL arrive en force avec sa dernière génération QD Mini-LED et ses TV XXL

Les téléviseurs TCL P755, C655 et C655 Pro viennent compléter le catalogue du fabricant. En entrée de gamme, le P755 arrive avec 6 diagonales de 43, 50, 55, 65 et 75 pouces, qui devraient être commercialisées à des tarifs accessibles. Il s'agit de téléviseurs 4K UHD et 60 Hz, capables de monter jusqu'à 120 Hz avec le DLG, dotés de Google TV et de son assistant vocal en mode mains-libres, et bien sûr d'une compatibilité multi-HDR. Contrairement au C655 et C655 Pro, le P755 ne se présente pas avec la nouvelle technologie QLED Pro de TCL.