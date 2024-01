CES 2024 : TCL sort le plus grand téléviseur MiniLED au monde avec son 115X955

Officialisée lors de l’IFA de Berlin avec des diagonales de 85 et de 98 pouces, la série X955 est présente sur le stand du constructeur au CES avec une nouvelle diagonale de 115 pouces, soit 292 cm. Pour rappel, la série X955 est équipée de dalle VA 144 Hz fabriquée par TCL CSOT, et exploite une matrice QD-MiniLED avec la technologie OD5. Avec ses diodes de 100 microns, à peine plus épaisses qu’un cheveu, le 115X955 dénombrerait environ 20 000 zones de gradation et serait capable d’atteindre un pic lumineux de 5 000 nits, autant d’atouts qui présagent d’un rendu HDR particulièrement qualitatif. De plus, le processeur AiPQ 3.0 serait de la partie avec le 115X955, la puissance supplémentaire dont il se dote doit permettre de contrôler avec précision le rétroéclairage MiniLED.