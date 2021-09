TCL 85X925Pro : une télé Mini LED 8K qui nous a déjà fait forte impression

Nous avons également pu découvrir la série X92 (non pro), qui utilise elle aussi une dalle 8K LCD avec un rétroéclairage Mini, LED. Toutefois, on ne parle plus ici de la technologie OD Zero, mais d'une structure plus conventionnelle, avec moins de diodes. Sur place, si l'image nous a déjà semblé belle, c'est surtout le système audio qui s'est montré très prometteur. Là encore, il est signé Onkyo, avec une puissance annoncée de 60 W qui ne manque pas de coffre.

Comme le 85X925Pro, ce modèle fonctionne sous Google TV et intègre une webcam pour exploiter les fonctions de vidéoconférence via les applications disponibles sur la plateforme. Toutefois, rappelons que TCL envisage d'utiliser des caméras pour la reconnaissance faciale et le contrôle des téléviseurs par commandes gestuelles.

Enfin, contrairement au 85X925 Pro, les prix des modèles de la série 92 sont d'ores et déjà communiqués. Comptez 2 999 euros pour le 65X925 et 3 990 euros pour le 75X925. La disponibilité de ces produits serait imminente.