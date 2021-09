TCL officialise ses Mini-LED TVs en 8K et sa technologie OD Zero

TCL a également profité de cet événement pour élargir sa gamme Mini-LED existante avec le X925. Il s'agit d'un modèle 8K UHD qui, quant à lui, ne dispose pas de la technologie OD Zero. Il sera disponible dans des versions de 65 et 75 pouces et dispose d’une fiche technique similaire au X92 Pro, notamment une dalle 8K et 120 Hz avec HDMI 2.1, Google TV, Dolby Vision et ainsi de suite.



Mis à part qu’il s’agit d’un téléviseur plus classique, la différence se fera aussi au niveau du son. Le X925 se contentera d’une barre de son de 60 W, toujours signée Onkyo cela dit. La série X925 devrait afficher des tarifs compris entre 4 500 euros pour la version 65 et 6 000 euros pour le 75 pouces.