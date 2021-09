Amazon envisage de lancer un téléviseur Fire TV sous sa marque, pour l'instant aux US

Cela ne semble malgré tout pas suffisant pour le géant du e-commerce qui serait sur le point de lancer son premier modèle de téléviseur sur le marché américain.

Ce projet serait à l'étude dans les bureaux d'Amazon depuis environ deux ans et ferait l'objet d'un secret absolu. Pour le développement, les équipes d'Amazon Devices, à l'origine des appareils du groupe, auraient collaboré avec Lab126, une division d'Amazon spécialisée dans la recherche et le développement.

On ne sait rien encore des spécifications techniques de ces appareils ou de la technologie d'écran. Il est vraisemblable que ces téléviseurs proposent des tailles d'écran comprises en 55 et 75 pouces, les valeurs les plus populaires du marché, et proposent une expérience 100 % Amazon avec l'intégration d'Alexa et d'Amazon Prime Video.