Le premier "vrai" téléviseur QLED est chinois et a été présenté par BOE

« La technologie des boîtes quantiques a fait son chemin dans les produits d'affichage (…). Les écrans AMQLED ne nécessitent pas de rétro-éclairage, car ses points quantiques peuvent eux-mêmes émettre de la lumière lorsqu'ils sont stimulés par un courant. Les écrans AMQLED présentent de nombreux avantages tels que l'auto-émission, une large gamme de couleurs et une longue durée de vie, ce qui représente la tendance de développement des écrans à points quantiques », explique BOE dans un communiqué cité par le site spécialisé FlatPanelsHD.

Le groupe chinois, méconnu du grand public, est pourtant l'un des plus gros fabricants au monde de dalles LCD, OLED et d'écrans flexibles. Comme évoqué plus haut, le voilà donc en mesure d'annoncer cette semaine un premier téléviseur 4K de 55 pouces à technologie AMQLED. Le premier du marché, assure-t-il. La marque annonce des spécifications a priori intéressantes pour ce premier produit, avec une couverture à 119% du spectre NTSC et un contraste de 1 000 000 : 1. Une valeur qui n'est pas sans rappeler ce que peut proposer l'OLED.